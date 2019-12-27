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27 декабря 2019, 16:21 4

Скульптуры в снежном городке Благовещенска выполнены в «ювелирной» технике (фото)

Скульптуры в снежном городке Благовещенска выполнены в «ювелирной» технике (фото)
Фото: Амур.инфо

27 декабря мэр амурской столицы Валентина Калита, начальник управления ЖКХ Сергей Казанцев, представители подрядных организаций, управления по физической культуре и спорту оценили снежный городок на площади Благовещенска. И приняли работу строителей и скульпторов. А фотограф Амур.инфо подготовил фоторепортаж.

По словам Сергея Казанцева, городок полностью готов к эксплуатации. При его возведении были учтены недочеты прошлого года, например, расположение скатов горок — теперь они не пересекаются.

Главный художник городка Алексей Сидоров рассказал, что скульптуры в этом году выполнены в более «ювелирной» технике и выполняют только эстетическую функцию. Они предназначены в первую очередь для фотографирования.

«Городок однозначно удался. Патриотическая тема и тема десятилетия детства, которые были озвучены нами в самом начале, нашли свое гармоничное воплощение в тех фигурах, горках и объекта, которые украсили главную площадь нашего города. Все выполнено профессионально и высокохудожественно. На горках уже вовсю катаются горожане. Думаю, здесь будет чем заняться людям разных возрастов. Отличие городка этого года в количестве ледовых фигур — их 35, что гораздо больше, чем было в предыдущие годы. Кроме того, в городке 8 фигур, сделанных по эскизам юных благовещенцев», — оценила снежный городок Валентина Калита.

Также мэр добавила, очень важно, чтобы гости городка бережно относились к созданной красоте, ведь ее так легко испортить, а на восстановление уйдет немало времени и сил.

В этом году тематика снежного городка на площади Ленина посвящена 75-летию Победы и в целом Году памяти и славы, а при выполнении снежных, ледовых фигур и горок были использованы декоративные элементы русской народной культуры. Всего в центре амурской столицы было установлены 44 фигуры из снега и льда, 7 горок разной высоты. Кроме того, здесь работает ледовый каток, пункт проката коньков и точки общепита.

А вот так снежный городок Благовещенска выглядит ночью.

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#городская власть #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Amurskiy

    Amurskiy
    9 часов назад

    Не вижу фото туалета. Будет как в прошлом году?

  • Фермер

    Фермер
    9 часов назад

    Всё ОЧЕНЬ КРАСИВО, но тонкие ледяные детали, для наших горожан в предновогоднем настроении очень уж нежные... Я б камеры поставил;)

  • Myxira

    Myxira
    6 часов назад

    Светящийся шар поднять на небольшое возвышение, а вкруг него из снега сделать красивые лавочки для желающих сделать фото. И убрать это безобразие - забор!

  • karlik nos

    karlik nos
    5 часов назад

    Так вот оно какое селфи - место!!!

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