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27 декабря 2019, 20:00 2

В Благовещенске появились земли, на которых гарантировано не будут ничего строить

В Благовещенске появились земли, на которых гарантировано не будут ничего строить
Фото: news.ecoindustry.ru

Впервые на территории Благовещенска образованы земельные участки с видом разрешенного использования «охрана природных территорий». На этих участках гарантировано не будут строиться новые объекты и вестись сельское хозяйство, отмечают в мэрии.

Всего таких участков на территории муниципалитета — 28, их общая площадь — 6 993 гектаров, что составляет около 20 процентов от общей площади муниципалитета.

«Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также снижают уровень шума и загрязнения воздуха в городах. Городские леса относятся к категории защитных лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов», — рассказали в администрации Благовещенска.

На территории городских лесов запрещается использование токсичных химических препаратов; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разведка и добыча полезных ископаемых; строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Также не допускается изменение границ земель, которое может привести к уменьшению площади участков, где располагаются городские леса.

Постановка на государственный учет таких территорий позволит защитить от застройки лесные массивы в городской черте, будет способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки, подчеркнули специалисты.

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#закон

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 часов назад

    Хорошо бы сюда и схему расположения этих участков добавить (чтобы амурчане реально видели, где такие земли появились).

  • full

    full
    6 часов назад

    Виталий Злочевский

    Хорошо бы сюда и схему расположения этих участков добавить (чтобы амурчане реально видели, где такие земли появились).



    И после этого Вы мните себя профессионалом? Про участок на Мухинке напомнить? Про закон о доступе к водоемам? Про Колесова и Митволя?

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