В Благовещенске появились земли, на которых гарантировано не будут ничего строить

Впервые на территории Благовещенска образованы земельные участки с видом разрешенного использования «охрана природных территорий». На этих участках гарантировано не будут строиться новые объекты и вестись сельское хозяйство, отмечают в мэрии.

Всего таких участков на территории муниципалитета — 28, их общая площадь — 6 993 гектаров, что составляет около 20 процентов от общей площади муниципалитета.

«Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также снижают уровень шума и загрязнения воздуха в городах. Городские леса относятся к категории защитных лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов», — рассказали в администрации Благовещенска.

На территории городских лесов запрещается использование токсичных химических препаратов; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разведка и добыча полезных ископаемых; строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Также не допускается изменение границ земель, которое может привести к уменьшению площади участков, где располагаются городские леса.

Постановка на государственный учет таких территорий позволит защитить от застройки лесные массивы в городской черте, будет способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки, подчеркнули специалисты.