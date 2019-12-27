В Казахстане разбился самолет, на борту находилось 100 человек (видео)

Фото: МЧС Казахстана

В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительным данным, погибли 14 человек.

Воздушное судно летело из Алма-Аты в Нур-султан. Известно, что самолет разбился в аэропорту вылета. Авиакатастрофа произошла при взлете. Самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. Отмечается, что возгорания не последовало.

«Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы – Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа. Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие», – пишет аэропорт Алма-Аты на своей странице в социальной сети.

На место происшествия приехало порядка 10 машин скорой помощи. По факту случившегося создана правительственная комиссия по расследованию катастрофы. В ее состав войдут министр индустрии и инфраструктурного развития РК, а также представители других госорганов.

В Генконсульстве РФ в Казахстане сообщили, что россиян на борту не было. Полеты самолетов такого типа приостановлены, пишет «Комсомольская правда».