Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28декабря
Предыдущая новость Следующая новость
27 декабря 2019, 16:14 0

В Казахстане разбился самолет, на борту находилось 100 человек (видео)

В Казахстане разбился самолет, на борту находилось 100 человек (видео)
Фото: МЧС Казахстана

В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительным данным, погибли 14 человек.

Воздушное судно летело из Алма-Аты в Нур-султан. Известно, что самолет разбился в аэропорту вылета. Авиакатастрофа произошла при взлете. Самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. Отмечается, что возгорания не последовало.

«Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы – Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа. Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие», – пишет аэропорт Алма-Аты на своей странице в социальной сети.

На место происшествия приехало порядка 10 машин скорой помощи. По факту случившегося создана правительственная комиссия по расследованию катастрофы. В ее состав войдут министр индустрии и инфраструктурного развития РК, а также представители других госорганов.

В Генконсульстве РФ в Казахстане сообщили, что россиян на борту не было. Полеты самолетов такого типа приостановлены, пишет «Комсомольская правда».

Просмотров всего: 1513

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В районе тепличного комбината в Благовещенске произошел порыв на водоводе
В России и мире

Близ Алма-Аты упал самолет на пустой дом
Общество

На двух вокзалах Амурской области установили гусеничные ступенькоходы
Общество

В развитие Дальневосточной железной дороги вложили более 65 миллиардов за год
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь