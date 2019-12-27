Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год без вреда для здоровья

Федеральный Роспотребнадзор опубликовал советы, как провести дни зимних праздников только с положительными эмоциями. В ведомстве уверяют, что соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить здоровье и обеспечить безопасность себе и своим близким.

Во-первых, советуют часто мыть руки с мылом и чистой проточной водой не менее 20 секунд. Это универсальный и эффективный способ предотвращения распространения микробов. Он снизит как вероятность заражения вирусными респираторными инфекциями, гриппом в том числе, так и предотвратит многие кишечные инфекции.

Чтобы снизить риск отравлений и пищевых инфекций советуют часто мыть не только руки, но и поверхности, на которых готовится пища. Блюда необходимо доводить до нужной температуры, быстро их охлаждать, следить за соблюдением температурного режима и сроков хранения приготовленных блюд.

Праздничную программу предлагают продумать заранее, запланировать конкурсы, розыгрыши, подвижные игры, чтобы застолье не стало единственным мероприятием вечера. Праздничный ужин начать следует с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые не только насытят, но и поддержат комфортное самочувствие на протяжении вечера. Следует ограничить размеры порций продуктов с высоким содержанием жира и соли, к которым относятся традиционные соленые закуски (колбасы, сыры, икра, соленая рыба).

Также советуют не допускать обезвоживания, так как чувство жажды легко спутать с голодом. Пить нужно достаточно жидкости. Лучший выбор – чистая вода, соки и морсы без или с небольшим количеством сахара. Обращать внимание стоит на содержание добавленного сахара в составе соков, подслащенных газированных напитков промышленного производства.

«По-возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объёмов потребляемой пищи», – говорят в ведомстве.

Также советуют побольше двигаться и гулять на свежем воздухе, отказаться от употребления табака и не садиться за руль, выпив алкоголь, даже совсем немного.

Во время поездок советуют пристегиваться ремнямии безопасности, а во время прогулок одеваться по погоде.