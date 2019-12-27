Замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин: не обкладывайте елку ватой

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Декабрь – месяц особенный. Время подведения итогов и время подготовки к новогодним праздникам. О мерах безопасности в праздничные дни рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

– Пожарная безопасность – очень серьезная тема. Очень часто, когда инспекторы государственного пожарного надзора проводят встречи с населением и напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности в новогодние праздники, люди говорят: «Мы и так все знаем». И я уверен, действительно знают, но не все выполняют. Давайте вспомним, как амурчане встретили 2019 год. За 12 дней, с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, на территории области произошло 124 пожара, 46 из них в жилом секторе, горели жилые дома, квартиры, надворные постройки. В 63 случаях, а это более 50 %, пожарные тушили мусор не только на открытых территориях, но и в жилом секторе. В огне погибли 5 человек и 2 человека получили травмы.

– Пожары на объектах проведения праздничных мероприятий были?

– За последние 25-30 лет в нашей области на объектах с массовым пребыванием людей при проведении новогодних праздников пожаров не было. Обеспечение пожарной безопасности на этих объектах всегда на особом контроле. С первых чисел декабря, согласно поручению правительства Российской Федерации, инспекторы ГПН проводят внеплановые выездные проверки объектов с массовым пребыванием, где состоятся праздничные мероприятия. И таких учреждений в области почти 600. Кроме того, по информации муниципальных образований, планируется задействовать 12 площадок для запуска праздничных салютов и фейерверков. И, конечно же, на особом контроле находятся организации, занимающиеся хранением и реализацией пиротехнической продукции, таких объектов в Приамурье 34.

– Проверки завершены?

– В настоящее время на объектах проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий проведены 497 выездных внеплановых проверок. Всю работу планируем завершить к 24 декабря.

– Идут утренники в детских садах, школах, театрах и домах культуры. Напомните руководителям основные моменты, на что следует обратить внимание при проведении праздников?

– Перед проведением праздничных мероприятий я бы рекомендовал руководителям объектов с массовым пребыванием людей лично убедиться в готовности помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности к объектам изложены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, к хранению, реализации и использованию пиротехнических изделий в постановлении правительства РФ от 22 декабря 2009 г. № 1052.

Во время новогодних торжеств на сцене и в зальных помещениях должно быть организовано дежурство ответственных лиц. Системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и эвакуацией людей при пожаре, система пожаротушения и дымоудаления и т.д.), первичные средства пожаротушения должны находиться в исправном, работоспособном состоянии.

Эвакуационные пути и выходы из зданий по своему количеству и конструктивным размерам должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и обеспечивать своевременную безопасную эвакуацию людей в случае возникновения нештатных ситуаций. Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Закрывать двери эвакуационных выходов на ключ (замок) категорически запрещено.

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек не допускается. При этом в зданиях с низкой пожарной устойчивостью одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях первого этажа.

– При проведении самих праздников на таких объектах существуют запреты и ограничения?

– Да, конечно. И все эти меры запретительного характера направлены на предупреждение пожаров. Запрещается применять пиротехнические изделия, открытый огонь, фейерверки и другие виды огневых эффектов. Нельзя уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья, полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. И еще очень важно не превышать нормы заполнения помещений людьми.

– В некоторых домах вечерами уже горят гирлянды, стоят елки. Напомните, пожалуйста, как правильно установить елку, чтобы без последствий праздник прошел.

– При подготовке и период проведения новогоднего праздника у каждого жителя области в приоритете должна быть безопасность. Это самое главное правило. Подготовка к празднику начинается с выбора елки. Кто-то украшает живую ель, кто-то искусственную. Если предпочитаете первый вариант, выбирайте свежесрубленное дерево. Ствол на ощупь должен быть липким. Хвоя должна быть зелёной и не должна опадать. Давно срубленная и засохшая ёлка чрезвычайно пожароопасна. Если же предпочитаете искусственную, то приобретайте только ту ёлку и ёлочные украшения, которые имеют сертификат безопасности.

Устанавливать ёлку следует на устойчивой подставке или в ведре с песком подальше от отопительных приборов и так, чтобы ветки и верхушка ёлки не касались стен и домашних вещей и не мешали свободному выходу из комнаты. При украшении елки используйте только полностью исправные электрические гирлянды заводского изготовления. Не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды и не оставляйте ёлку с включенной гирляндой без присмотра. Выключайте гирлянду перед сном. При обнаружении неисправности в гирлянде немедленно ее обесточьте. Не зажигайте в помещениях бенгальские огни, хлопушки. Не пользуйтесь открытым огнём (свечами) вблизи ёлки. Не обкладывайте ёлку ватой и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов.

– Если вдруг случился пожар и елка загорелась? Что делать?

– Действовать нужно быстро, чтобы не позволить распространиться огню. Нужно обесточить электрогирлянду, повалить ёлку на пол. Тушить огонь, если в доме нет огнетушителя, можно подручными средствами: покрывалом, одеялом. И самое главное – о пожаре нужно сообщить в пожарную охрану. Телефон вызова пожарных и спасателей по мобильному телефону единый для всех операторов сотовой связи – 101. Можно позвонить и по единому номеру вызова экстренных служб 112.

– Вы пиротехнику запускаете?

– В моей семье не принято фейерверки запускать. Что касается применения пиротехнических изделий, тут все просто, никаких дополнительных затрат не требует. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на этикетке изделия. Даже знакомый и обычный на вид фейерверк может иметь свои особенности. Необходимо заранее определить, где будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать, как организуете показ запуска. При сильном и порывистом ветре лучше отказаться от запуска. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние от точки запуска составляет не менее 30-50 метров. Пиротехнические изделия запрещается применять внутри помещений, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий, на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях.

Покупая пиротехнику, проверьте наличие сертификата соответствия. Инструкция по применению должна быть на русском языке, с указанием адреса или телефона производителя. И покупать фейерверки я бы рекомендовал только в местах официальной продажи: в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные места и разрывы. Кстати, детям до 16 лет запрещается продажа пиротехники, соответственно, не следует детям доверять и ее применение.

­­– Как будете нести службу в праздники?

– В режиме повышенной готовности. Уже с 29 декабря и до 9 января включительно Главное управление, его структурные подразделения переводятся в режим функционирования повышенной готовности. Ежедневно на дежурстве будет находиться более 350 человек личного состава подразделений и более 170 единиц техники. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в готовности находится аэромобильная группировка Главного управления, это 100 человек личного состава и 11 единиц техники. В праздничные дни не исключаются различные происшествия на автодорогах области. Для оказания помощи людям готовы к реагированию не только подразделения МЧС России, но и другие силы и средства территориальной подсистемы РСЧС.

– Ваши пожелания жителям области.

– От имени пожарных и спасателей Приамурья желаю амучанам замечательного праздника, счастливого нового года. Пусть сбудутся все мечты, реализуются все планы. А самое главное, пусть никогда не будет необходимости набирать номера 101 и 112.

Интервью подготовлено пресс-службой МЧС