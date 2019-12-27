Близ Алма-Аты упал самолет на пустой дом

Дом, на который упал самолет Fokker-100 недалеко от Алма-Аты в Казахстане, оказался пустым. Россиян среди пассажиров не было.

Заместитель начальника городского департамента по ЧС Ерлан Алибеков рассказал, что дом был строящимся. Также он подчеркнул, что топливо, которым был заправлен самолет, не взорвалось, пишет «Лента.ру».

Лайнер рухнул на жилые дома утром 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последней информации, в результате крушения погибли 15 человек, но данные постоянно обновляются. В качестве предварительной причины катастрофы назван отказ двигателя, сообщает РИА Новости.

В больницы с места крушения доставили 66 человек.

«Сегодня я располагаю информацией, что 14 человек скончались на месте аварии и один – в больнице. Таким образом, общее число погибших 15 человек», – сказал на брифинге начальник управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев.