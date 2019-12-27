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27 декабря 2019, 19:15 0

На двух вокзалах Амурской области установили гусеничные ступенькоходы

На двух вокзалах Амурской области установили гусеничные ступенькоходы
Фото: Амур.инфо

На обновление инфраструктуры пассажирского комплекса ЗабЖД ОАО «РЖД» направило в 2019 году более 238 миллионов рублей. Средства, в том числе, пошли на обеспечение доступной среды для амурчан с особенностями здоровья.

96,7 миллиона рублей было направлено на модернизацию пассажирских обустройств пригородной инфраструктуры, около 141,6 миллиона рублей – на обновление и оснащение новым оборудованием объектов Забайкальской дирекции железнодорожных вокзалов.

В рамках работы по развитию пассажирской инфраструктуры летом 2019 года началось строительство пассажирских платформ на станции Большой Невер и железнодорожного вокзала модульного типа на станции Сбега, произведено техническое обслуживание посадочной островной платформы на станции Тыгда, отремонтирована посадочная платформа на станции Кислый Ключ, перроны на станциях Жирекен, Укурей, Приаргунск и Краснокаменск. Продолжаются работы по устройству навесов на вокзальном комплексе Шимановская.

Кроме того, в 2019 году была продолжена работа по обеспечению доступной среды для маломобильных пассажиров на вокзальных комплексах Забайкальской железной дороги. Вокзалы станций Завитая и Магдагачи оснастили гусеничными ступенькоходами. Также были установлены 24 комплекта индукционного оборудования для получения необходимой информации слабослышащими гражданами на вокзалах 15 станций, в том числе Чита-2, Петровский Завод, Карымская, Благовещенск, Белогорск и Свободный.

Для удобства пассажиров, передвигающихся на креслах-каталках, были адаптированы по высоте окна билетных касс на вокзалах 13 станций.

Также установлены тактильные средства навигации и информирования с применением шрифта Брайля на 16 вокзалах ЗабЖД. На станциях Белогорск, Шимановская, Свободный, Завитая, Бурея для инвалидов по зрению размещены тактильные направляющие полосы.

Для повышения уровня комфорта пассажиров модернизированы санитарно-бытовые комнаты вокзалов станций Чита-2, Забайкальск, Благовещенск и Петровский Завод, сообщает пресс-служба компании.

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#жизнь #здоровье #транспорт

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