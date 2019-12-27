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27 декабря 2019, 19:02 0

В больнице Серышевского района появилась новая мебель и оборудование

В больнице Серышевского района появилась новая мебель и оборудование
Фото: pixabay.com

В больнице Серышевского района впервые за 6 лет прошли масштабные преобразования. Там появилась новая мебель и современное оборудовани, обновили регистратуру, где установили камеры видео- и аудионаблюдения и новые стеллажи. В коридорах поликлиники и кабинетах врачей появилась новые банкетки и стулья.

В больнице в конце года установили 30 новых кроватей в терапевтическом отделении. На покупку мебели потрачено 485 тысяч рублей. Это средства, которые были выделены фондом обязательного медицинского страхования, а также внебюджетные средства больницы.

Кроме того, главное медицинское учреждение Серышевского района в этом году пополнилось новым медицинским оборудованием. Здесь приобрели 2 холтера, 8 кардиографов, тонометр для измерения внутриглазного давления, 10 облучателей-рециркуляторов. На всё это потратили 535 тысяч рублей. Кроме того, благодаря финансированию, на сумму 810 тысяч рублей была установлена система электроснабжения источника питания.

В Серышевской больнице есть есть 52 койко-места в стационаре и 5 социальных коек. В одну смену поликлиника больницы обслуживает в среднем 307 человек, детская поликлиника – 50 детей. Всего районная больница обслуживает более 20 тысяч местных жителей. Оснащение амурских больниц новым оборудованием проходит и в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает амурское правительство.

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#медицина

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