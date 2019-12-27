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27 декабря 2019, 15:39 0

Родные Заворотнюк опровергли информацию о том, что актриса танцует на шесте

Родные Заворотнюк опровергли информацию о том, что актриса танцует на шесте
Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk/?utm_source=ig_embed

Родственники больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк написали гневное обращение к СМИ. 26 декабря в Сети появились новости о том, что Заворотнюк не болеет раком, а танцует на шесте.

На странице поддержки актрисы в Инстаграме они опубликовали пост, в котором раскритиковали желтую прессу за эту новость.

«Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами», – подписали под фото родные.

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Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам.

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Родственники Заворотнюк в конце своего обращения пожелали людям, которые пишут гадости об актрисе, получить по заслугам в новом году.

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#шоу-бизнес

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