Родные Заворотнюк опровергли информацию о том, что актриса танцует на шесте

Родственники больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк написали гневное обращение к СМИ. 26 декабря в Сети появились новости о том, что Заворотнюк не болеет раком, а танцует на шесте.

На странице поддержки актрисы в Инстаграме они опубликовали пост, в котором раскритиковали желтую прессу за эту новость.

«Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами», – подписали под фото родные.

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Родственники Заворотнюк в конце своего обращения пожелали людям, которые пишут гадости об актрисе, получить по заслугам в новом году.