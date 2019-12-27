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27 декабря 2019, 16:41 0

В развитие Дальневосточной железной дороги вложили более 65 миллиардов за год

В развитие Дальневосточной железной дороги вложили более 65 миллиардов за год
Фото: pixabay.com

Более 65 миллиардов рублей было вложено в текущем году в развитие Дальневосточной железной дороги. Это в 1,3 раза больше, чем в 2018 году, сообщил на пресс-конференции в четверг начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

«Инвестиционная программа на 2019 год на ДВЖД составляла 65 миллиардов, это в 1,3 раза больше, чем в 2018 году. Конечно, предстоит большая модернизация дороги в следующем году. Мы каждый год ремонтируем 570 километров пути. На следующий год более 600 километров в планах, три года подряд по 200 километров ремонта делаем на БАМе», – цитируют Маклыгина РИА Новости.

По его словам, в 2019 году грузооборот на ДВЖД вырос на 3,5 %. В следующем году он должен вырасти еще на 7,5 %. Выполнять эту задачу планируется посредством увеличения ремонта путей, поступления новых локомотивов, реконструкцию станций и применения новых технологий. Особое внимание будет уделяться модернизации БАМа и Транссиба.

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#транспорт #финансы

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