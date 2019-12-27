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27 декабря 2019, 17:46 2

В России насчитали более 1,5 миллиона машин с дефектами подушек безопасности

В России насчитали более 1,5 миллиона машин с дефектами подушек безопасности
Фото: 360tv.ru/

Более 1,5 миллиона автомобилей в России укомплектованы опасными для жизни подушками безопасности. Об этом сообщил 27 декабря заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов. По его словам, о проблеме известно давно, и её решали путем отзывных кампаний, однако оборудование компании Takata всё еще установлено на автомобилях известных брендов, выпущенных в 2000-2014 годах.

«Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», —сказал Кулешов.

Отмечается, что проблема актуальна для машин марок Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW, однако владельцы старых авто не спешат с заменой подушек, пишет ИА REGNUM.

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#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Казак

    Казак
    8 часов назад

    Отмечается, что проблема актуальна для машин марок Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW....

    Ну хоть у отечественного автопрома проблем с подушками нет.

  • Казак

    Казак
    5 часов назад

    Oldlord

    Казак

    Ну хоть у отечественного автопрома проблем с подушками нет.



    А разве у отечественного автопрома есть подушки? О_О



    На этот вопрос я не могу ответить. Я теперь точно знаю, что у наших авто нет проблем с подушками )))

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