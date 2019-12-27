В России насчитали более 1,5 миллиона машин с дефектами подушек безопасности

Более 1,5 миллиона автомобилей в России укомплектованы опасными для жизни подушками безопасности. Об этом сообщил 27 декабря заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов. По его словам, о проблеме известно давно, и её решали путем отзывных кампаний, однако оборудование компании Takata всё еще установлено на автомобилях известных брендов, выпущенных в 2000-2014 годах.

«Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», —сказал Кулешов.

Отмечается, что проблема актуальна для машин марок Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW, однако владельцы старых авто не спешат с заменой подушек, пишет ИА REGNUM.