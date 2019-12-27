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27 декабря 2019, 18:33 5

В Благовещенске подписано постановление о повышении платы за детские сады

В Благовещенске подписано постановление о повышении платы за детские сады
Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

Мэр Благовещенска Валентина Калита подписала постановление об установлении платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Стоимость посещений изменится с 1 января 2020 года.

«Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в размере 218,0 рублей за одного ребенка в день, в том числе в части расходов на питание – 142,55 рубля за одного ребенка в день», – говорится в постановлении.

Сейчас благовещенские родители платят по 210 рублей за один день посещения.

Как сообщало Амур.инфо, ранее губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми».

В документе указываются предельные значения, выше которых муниципалитетам нельзя устанавливать стоимость посещений садиков. На основании постановления правительства Амурской области власти городов и районов определяют окончательный уровень платы. В областном документе в качестве предельной платы 1 дня пребывания для была установлена сумма в 218,79 рубля.

Вместе с тем родители дошкольников получают из бюджета компенсацию платы за детский сад в зависимости от среднего размера стоимости одного дня посещения. На 2020 год уже установлен средний размер родительской платы за 1 день пребывания в размере 180,2 рубля.

Если в семье один ребенок, родителям возмещают 20 процентов от среднего размера платы, если детей двое – 50 процентов, если трое или более – 70 процентов. Средства приходят на счета, указанные родителями в заявлениях о компенсации. Заявления принимают в период поступления ребенка в детский сад в администрациях дошкольных учреждений.

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#городская власть #дети #образование #финансы

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    9 часов назад

    Ну спасибо баба Валя за новогодний подарок, самая большая плата на Дальнем Востоке, и всё мало, хоть где-нибудь, но урвать...

  • SSk

    SSk
    9 часов назад

    в то время как в в центральной части РФ за уралом) плата в пять раз меньше у нас же повышают! браво))

  • SSk

    SSk
    9 часов назад

    в то время как в в центральной части РФ за уралом) плата в пять раз меньше у нас же повышают! браво))

  • Картина маслом

    Картина маслом
    8 часов назад

    Всё делается для граждан, а они бегут отсюда, неблагодарные! Кто остался, возмущается! Скоро гражданам скажут, живите и радуйтесь, что вас не бомбят и то хорошо!

  • Сара сара

    Сара сара
    3 часа назад

    Из за чего сыр бор за 8 рублей???

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