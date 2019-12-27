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27 декабря 2019, 17:21 0

Двое мужчин пострадали в ночном пожаре в Зее

Двое мужчин пострадали в ночном пожаре в Зее
Фото: Архива пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

Двое мужчин, 28 и 30 лет, пострадали в ночном пожаре в Зее. 27 декабря в третьем часу ночи там загорелся трёхквартирный жилой дом. Пострадавших доставили в терапевтическое отделение Зейской больницы.

«Оперативно к месту пожара прибыли сотрудники зейского пожарно-спасательного гарнизона в составе 10 человек и трёх единиц техники. В течение восьми минут открытое горение было ликвидировано. В результате одна квартира повреждена изнутри по всей площади. Также пострадала кровля на площади около 15 квадратных метров. Пристроенная веранда повреждена изнутри по всей площади», – сообщает амурское управление МЧС.

Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#пожары

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