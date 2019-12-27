Из открытого автомобиля в Благовещенске похищено 20 тысяч рублей

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В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от жителя областного центра. Мужчина сообщил стражам правопорядка, что из его автомобиля пропала сумка с деньгами и документами.

Владелец оставил открытым автомобиль на парковке около торговой базы. Проходивший мимо злоумышленник воспользовался ситуацией и похитил из машины сумку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже может быть причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1978 года рождения. Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть полиции. Деньги он успел потратить.

По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Амурского УВД.