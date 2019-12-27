В Белогорске после боя курантов запустят огненных пчел

В Белогорске около 400 залпов новогоднего фейерверка прогремит на площади имени 30-летия Победы 1 января 2020 года в 00:30 часов. Решение о его запуске принял глава Белогорска Станислав Мелюков. Салют будет длиться 4 минуты.

Фейерверк произведут из двух установок. Первая включает в себя 72 залпа на 70 метров и называется «Для крутой компании». Вторая установка – «Величие державы» – состоит из 300 залпов, которые взметнутся на 50-70 метров и предусматривают 15 эффектов: мерцающие залпы, парча, хризантемы, пионы, ивы, пальмы, падающие листья, волны, переходящие цвета, а также треск, букеты, вертушки, огненные пчелы. Завершится 4-минутный новогодний фейерверк залпами золотых комет, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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Анна Краснобаева