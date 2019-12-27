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27 декабря 2019, 15:26 8

В Белогорске после боя курантов запустят огненных пчел

В Белогорске после боя курантов запустят огненных пчел

В Белогорске около 400 залпов новогоднего фейерверка прогремит на площади имени 30-летия Победы 1 января 2020 года в 00:30 часов. Решение о его запуске принял глава Белогорска Станислав Мелюков. Салют будет длиться 4 минуты.

Фейерверк произведут из двух установок. Первая включает в себя 72 залпа на 70 метров и называется «Для крутой компании». Вторая установка – «Величие державы» – состоит из 300 залпов, которые взметнутся на 50-70 метров и предусматривают 15 эффектов: мерцающие залпы, парча, хризантемы, пионы, ивы, пальмы, падающие листья, волны, переходящие цвета, а также треск, букеты, вертушки, огненные пчелы. Завершится 4-минутный новогодний фейерверк залпами золотых комет, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #Новый год

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    12 часов назад

    интересно сколько стоят эти 4 минуты?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    12 часов назад

    65 100 (шестьдесят пять тысяч сто рублей).

  • lev4ik

    lev4ik
    12 часов назад

    "Для крутой компании"-около 20т.р.

    "Величие державы"подороже,в районе 40 тыс.

    Почем администрация купила-сомневаюсь,что расскажут,они у нас такие,не любят цифры озвучивать.

  • lev4ik

    lev4ik
    12 часов назад

    О,озвучили! Спасибо!

  • Аликанте

    Аликанте
    12 часов назад

    а почему тогда в Благовещенске миллионы администрация платит?

  • lev4ik

    lev4ik
    11 часов назад

    А то,что город областной,ни о чем не говорит?

  • lev4ik

    lev4ik
    11 часов назад

    В смысле,областной центр. И салют иной будет,думается. Хотя цену,количество и тип фейерверков тоже неплохо бы увидеть

  • Аликанте

    Аликанте
    11 часов назад

    у нас что фейерверки в другой фирме закупали?

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