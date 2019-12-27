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27 декабря 2019, 16:24 0

За сбор конопли и изготовление гашишного масла амурчанке грозит лишение свободы

За сбор конопли и изготовление гашишного масла амурчанке грозит лишение свободы
Фото: pixabay.com

В Архаре правоохранители изъяли у местной жительницы 1997 года рождения наркотики. Их обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий при осмотре частного жилого дома.

Внимание полицейских привлек бумажный сверток с веществом бурого цвета, а также синтетический мешок, наполненный растительной массой. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическими средствами – гашишным маслом, массой свыше 1 грамма и марихуаной, массой более 3 килограммов.

Следственным отделом МО МВД России «Бурейский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

В ходе расследования было установлено, что женщина сама собрала дикорастущую коноплю и изготовила из нее гашишное масло для себя.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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