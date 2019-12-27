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27 декабря 2019, 15:11 15

В Благовещенске мужчина возвращался с корпоратива домой и пропал

В Благовещенске мужчина возвращался с корпоратива домой и пропал

В Благовещенске разыскивают 27-летнего Максима Буянина. В ночь с 25 на 26 декабря он возвращался с корпоратива, но домой так и не пришел. Об этом в редакцию сообщила жена пропавшего.

«В третьем часу ночи коллеги повезли его домой, высадили у аптеки на Мухина – Зейской. Но он почему-то пошел не к дому, ему оставалось пройти двор, а в сторону Горького. Телефона с собой у него нет, оставил его у коллеги на корпоративе», – рассказала она.

Приметы пропавшего: голубые глаза, рост 175 сантиметров, среднее телосложение. Мужчина был одет в черные кроссовки Nike, черные джинсы, зауженные снизу, черный пуховик Adidas, бордовую кофту. Из особых примет: полностью татуирована правая рука.

Жена Максима Буянина уже написала заявление в полицию и просит всех, кто владеет информацией о местонахождении мужа, позвонить по номерам: 8 996-384-46-36, 8 914-570-87-47.

Просмотров всего: 10345

#происшествия

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    12 часов назад

    На фото этот мужчина, которого ищут? Не похоже, что у него голубые глаза! Или жена никогда не смотрела в глаза мужа?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    12 часов назад

    Фотография искажает цвет глаз. Зависит от качества фото.

    Если не у добрых людей, то мог замерзнуть.

    Жёны, не отпускайте мужей на корпоративы.

  • Бивис

    Бивис
    11 часов назад

    ищите женщину

  • V.M.

    V.M.
    11 часов назад

    Пусть все пропавшие найдутся и вернутся к своим домам.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    10 часов назад

    Такие морозы(((

  • S kak $

    S kak $
    10 часов назад

    Дай бог чтоб где-то буянил...

  • @Шурикас

    @Шурикас
    8 часов назад

    К сожалению замёрз.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    8 часов назад

    Это правда? Очень жаль парня - такой молодой еще, ЖИТЬ БЫ ДА ЖИТЬ...

  • @Шурикас

    @Шурикас
    8 часов назад

    К большому сожалению это правда.

  • DrDimon

    DrDimon
    6 часов назад

    Николай Смирнов

    Это правда? Очень жаль парня - такой молодой еще, ЖИТЬ БЫ ДА ЖИТЬ...



    Каждый год одно и то же.

    Увы, зима - время сбора замороженных трупов. Чтобы замерзнуть много не надо.

    Так что, господа и дамы, выпили - сидите дома. Упал, задремал... досвидос. Утром найдут. Может быть.

    Пить на морозе "для сугреву" категорически не советую.

  • grod

    grod
    4 часа назад

    зачем ходить на корпоротив....выпей дома в тепле и к жене под бочок...нет же идут на приключения

  • Сара сара

    Сара сара
    3 часа назад

    А коллеги видя что он такой пьяный неужели не могли завести его в подьезд, никого не хочу винить, но если в китае случается так что во время или после вечеринке ктото погибает, например как этот парень, замерз, утонул, перепил и сердце остановилось, то с кем погибший бухал выплачивают семье копменсацию, поэтому в китае очень внимательно относятся к более пьяным, т.е не бросить, не высадить с машины а довести до квартиры, очень жаль

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Сара сара

    А коллеги видя что он такой пьяный неужели не могли завести его в подьезд, никого не хочу винить, но если в китае случается так что во время или после вечеринке ктото погибает, например как этот парень, замерз, утонул, перепил и сердце остановилось, то с кем погибший бухал выплачивают семье копменсацию, поэтому в китае очень внимательно относятся к более пьяным, т.е не бросить, не высадить с машины а довести до квартиры, очень жаль



    В Китае? Там не так по-закону, как Вы это тут сейчас представили.

  • Нур

    Нур
    3 часа назад

    Сара сара

    А коллеги видя что он такой пьяный неужели не могли завести его в подьезд, никого не хочу винить, но если в китае случается так что во время или после вечеринке ктото погибает, например как этот парень, замерз, утонул, перепил и сердце остановилось, то с кем погибший бухал выплачивают семье копменсацию, поэтому в китае очень внимательно относятся к более пьяным, т.е не бросить, не высадить с машины а довести до квартиры, очень жаль



    Не написала, тоже об этом думала. Если гуляли вместе, нужно было и домой доставить, если перепил.....

  • grod

    grod
    2 часа назад

    в РФ всем плевать...люди живут по принципу ты умри сегодня а я завтра...

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