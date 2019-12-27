В Благовещенске мужчина возвращался с корпоратива домой и пропал

В Благовещенске разыскивают 27-летнего Максима Буянина. В ночь с 25 на 26 декабря он возвращался с корпоратива, но домой так и не пришел. Об этом в редакцию сообщила жена пропавшего.

«В третьем часу ночи коллеги повезли его домой, высадили у аптеки на Мухина – Зейской. Но он почему-то пошел не к дому, ему оставалось пройти двор, а в сторону Горького. Телефона с собой у него нет, оставил его у коллеги на корпоративе», – рассказала она.

Приметы пропавшего: голубые глаза, рост 175 сантиметров, среднее телосложение. Мужчина был одет в черные кроссовки Nike, черные джинсы, зауженные снизу, черный пуховик Adidas, бордовую кофту. Из особых примет: полностью татуирована правая рука.

Жена Максима Буянина уже написала заявление в полицию и просит всех, кто владеет информацией о местонахождении мужа, позвонить по номерам: 8 996-384-46-36, 8 914-570-87-47.