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27 декабря 2019, 14:40 0

В Канаде «вырезали» Трампа из фильма, и президент отреагировал на это

В Канаде «вырезали» Трампа из фильма, и президент отреагировал на это
Фото: Стоп-кадр из видео

В Канаде на одном из телеканалов во время показа фильма «Один дома 2» вырезали сцену с президентом США, Дональдом Трампом. Узнав об этом, Трамп не стал молчать и написал язвительный пост в Twitter.

Камео Дональда Трампа в фильме 1992 года «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» было вырезано из недавнего показа по телевизору.

В вырезанном фрагменте Трамп прогуливается по отелю Plaza в Нью-Йорке, которым он владел в то время, встречает персонажа актера Маколея Калкина – Кевина Маккалистера. Кевин останавливает прохожего (Трампа), чтобы спросить дорогу.

Пользователи Twitter рассказали, что сцена с Трампом в этом году так и не появилась в канадской версии кино. Вещатель признал, что вырезал сцену и дал объяснение.

«Как это часто бывает с адаптацией для телевидения, „Один дома 2“ был отредактирован», – говорится в заявлении телеканала.

Там отметили, что это сделано для сокращения эфирного времени под фильм.

Некоторые зрители были довольны тем, что президента «вырезали», другие пользователи были крайне возмущены и писали телеканалу жалобы, сообщает News.ru.

Узнав об этом, Трамп высказался в своем блоге Twitter.

«Полагаю, Джастину Т. не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или за торговлю!» – написал президент США в социальной сети.

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#Новый год #ТВ

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