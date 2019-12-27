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27 декабря 2019, 15:56 6

В Приамурье раздавили и сожгли больше тысячи поддельных кукол L.O.L.

В Приамурье раздавили и сожгли больше тысячи поддельных кукол L.O.L.

В Приамурье на полигоне раздавили и сожгли 1 295 игрушек, представляющих опасность для здоровья детей. Детские игрушки были маркированы логотипом товарного знака L.O.L.SURPRISE, однако документов, подтверждающих легальность их оборота, не было.

Факт реализации кукол установлен амурским управлением Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки.

«Поскольку во время проведения проверки предприниматель не мог предоставить документы, подтверждающие легальность оборота игрушек торговой марки L.O.L.SURPRISE, игрушки конфисковали. Из официального ответа правообладателя обозначения L.O.L.SURPRISE выяснено, что реализуемые игрушки произведением правообладателя не являются, что означает реализацию поддельной продукции», – сообщается на сайте УФССП области.

Как правило, в контрафактной продукции нарушен процесс изготовления. В ней находятся метанол, этилбензол, свинец и другие опасные для здоровья вещества. После конфискации потенциально опасные игрушки передали в территориальное управление Росимущества. Ведомство организовало уничтожение продукции.

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#закон #торговля

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    11 часов назад

    Интересно, каким фантастическим образом, крупнейшая оптово-торговая база, на прилавках которой 10-ки тысяч подделок, отвадила со своей территории непредвзятых работников Роспотреба?

  • Сара сара

    Сара сара
    3 часа назад

    А что никто не орет что куколок то нищим надо было раздать зачем добру пропадать то

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Таких "куколок" и давить не жалко!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Сара сара

    А что никто не орет что куколок то нищим надо было раздать зачем добру пропадать то



    Я тож так щитаю, что надо было раздать людям или пенсионерам! Доколе нерачительно используем товары? И враждебный хамон не уничтожать - в правительство его отдать!

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    А видео то есть? Есть подозрение что десяток другой конечно сожгли , а вот остальное прожали назад

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    А видео то есть? Есть подозрение что десяток другой конечно сожгли , а вот остальное прожали назад

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