В Приамурье раздавили и сожгли больше тысячи поддельных кукол L.O.L.

В Приамурье на полигоне раздавили и сожгли 1 295 игрушек, представляющих опасность для здоровья детей. Детские игрушки были маркированы логотипом товарного знака L.O.L.SURPRISE, однако документов, подтверждающих легальность их оборота, не было.

Факт реализации кукол установлен амурским управлением Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки.

«Поскольку во время проведения проверки предприниматель не мог предоставить документы, подтверждающие легальность оборота игрушек торговой марки L.O.L.SURPRISE, игрушки конфисковали. Из официального ответа правообладателя обозначения L.O.L.SURPRISE выяснено, что реализуемые игрушки произведением правообладателя не являются, что означает реализацию поддельной продукции», – сообщается на сайте УФССП области.

Как правило, в контрафактной продукции нарушен процесс изготовления. В ней находятся метанол, этилбензол, свинец и другие опасные для здоровья вещества. После конфискации потенциально опасные игрушки передали в территориальное управление Росимущества. Ведомство организовало уничтожение продукции.