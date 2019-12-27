В Магдагачи прокуратура проверила качество воды и законность сброса сточных вод в реку

Фото: Биарслан Нурмагомедов

Специалисты взяли пробы воды из водопроводной сети, из колонки и со станции обезжелезивания. Результаты показали, что станция выполняет свои функции. В процессе очистки уровень железа в воде снижается в 11 раз. Вместе с тем установлено, что в процессе очистки участвуют только два фильтра. Пропускная способность третьего фильтра не задействована в полную силу.

Кроме того, администрация Магдагачи не подготовила станцию к отопительному периоду. Фактическая температура в помещениях объекта находится в пределах 5-10 градусов Цельсия при норме 19-21 градус. Проблемы с отоплением на станции возникли из-за того, что параметры теплоносителя на котельной не соответствуют нормативам. В целях устранения нарушений прокурор Магдагачинского района внес представление главе Магдагачи об устранении нарушений.

Муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения в поселке обслуживает компания «Энергия Движение» по договору аренды. Прокуратура установила, что компания сбрасывает сточные воды в реку Магдагачи в отсутствие решения министерства природных ресурсов Амурской области о предоставлении водоема в пользование. Меры к получению разрешения организация не принимает.

Прокурор района внес генеральному директору «Энергия Движение» представление об устранении нарушения. Кроме того, в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, кадры, описывающие состояние объектов ЖКХ, в редакцию прислал генеральный директор ООО «Нур». Эта организация течение ноября 2019 года обслуживала объекты водоснабжения и водоотведения поселка Магдагачи. По его словам, станция обезжелезивания нуждается в капитальном ремонте. Что касается очистных сооружений, то необходимо строить новый объект. Сейчас сточные воды неочищенными стекают в реку Магдагачи.

Информацию о необходимости ремонта и строительства коммунальных объектов подтвердили в администрации поселка. Муниципальные власти говорили, что обращались на уровень области с просьбой обратить внимание на проблему с водоснабжением райцентра. При этом в министерстве ЖКХ региона сообщили, что в сводной заявке для включения в программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2020 год нет станции обезжелезивания и очистных сооружений поселка Магдагачи. Чтобы попасть в региональную программу администрация поселка должна подготовить проектно-сметную документацию на работы по объектам с положительным заключением государственной экспертизы.