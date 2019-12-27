В Благовещенске пришлось вызывать скорую подростку, употребившему снюс

В областном центре Приамурья в текущем декабре медикам пришлось оказывать помощь школьнику, которому стало плохо после употребления табачного изделия – снюса. У мальчика упало давление, и он потерял сознание. Ребенку вызвали скорую.

О происшествии в Благовещенске рассказала главный психиатр-нарколог Амурской области Лидия Рыбальченко. В интервью она перечислила, чем опасен снюс.

Между тем в одном из торговых центров Благовещенска, горожане заметили объявление о продаже снюса.

В управлении по делам ГОЧС Благовещенска также отмечают, что в последнее время все большую популярность среди несовершеннолетних приобретают такие некурительные табачные изделия как насвай и снюс, которые «к сожалению, считаются "модными", приобретаются подростками и употребляются в образовательных учреждениях, торгово-развлекательных центрах, на улице».

К примеру снюс, предназначенный для сосания, изготовлен полностью или частично из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.

«Употребление снюса, как и курение сигарет, направлено на поступление в организм никотина. В жевательном табаке содержится намного больше никотина, чем в курительном. В одной порции снюса содержание никотина может достигать 50 милиграммов – такая доза содержится в двух и более пачках сигарет. При этом никотин, всасываясь в кровь через слизистую, попадает в организм практически мгновенно, минуя бронхи и легкие.

На фоне употребления снюса возникают эйфория, возбуждение, агрессивность, нарушение концентрации внимания, замедление роста. Быстро развиваются заболевания слизистой оболочки десен, а впоследствии – рак ротовой полости, заболевания пищевода, органов желудочного кишечного тракта, поджелудочной железы. Крайне высок риск развития острой сердечно-сосудистой патологии, включая внезапную смерть», – предупреждают в управлении.

По словам специалистов, снюс неминуемо вызывает никотиновую зависимость, которая намного сильнее табачной, по сложности лечения ее ставят в один ряд с наркотической и алкогольной зависимостью, избавиться от нее без помощи специалистов крайне трудно.

В Амурской областном наркологическом диспансере организована работа кабинета профилактики и медицинского консультирования людей с зависимостью, в том числе и табачной. Кабинет находится в Благовещенске на Больничной, 32). Телефон доверия: 8-909-810-55-54, телефон горячей линии:77-67-07.

В случае обнаружения фактов продажи некурительных табачных изделий несовершеннолетним просят сообщать в территориальный орган полиции или по телефону: 02, 102.

В федеральном Роспотребнадзоре решили всерьез взяться за распространение запрещенного законом вещества. В ведомстве напоминают, что оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) на территории России запрещена федеральным законом от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Во все территориальные органы Роспотребнадзора был направлен приказ об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции. Приказ был издан для исполнения поручения Дмитрия Медведева по предотвращению и прекращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотинсодержащей продукции отнесенной к пищевой.

«Недобросовестные предприниматели предпринимают попытки реализации новой никотинсодержащей продукции – аналога запрещенного в Российской Федерации снюса (где табак заменен на никотин), используя идентификационные признаки присущие для пищевой продукции, а именно, способ применения (жевание, рассасывание) и форму выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.). Роспотребнадзором лабораторно подтверждена потенциальная опасность употребления такой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи.

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора надлежит принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и в случаях установленных законом, незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов поручил отработать вопрос об изъятии снюса с амурских прилавков.