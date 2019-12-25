Выбор читателей за 24 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 24 декабря.
Экс-мэру Свободного Юрию Романову дали шесть лет лишения свободы (видео)
Во вторник, 24 декабря, Свободненский городской суд вынес приговор по делу Юрия Романова. Бывший мэр Свободного приговорен к шести годам лишения свободы. Специалист Амурского областного отделения Российского общества оценщиков Наталья Карпец получила наказание в виде трех лет лишения свободы.
В Свободном нашелся пропавший 11-летний мальчик
Максим Семенович, который ушел из дома 21 декабря, благополучно найден. С ним все в порядке, здоровью 11-летнего мальчика ничего не угрожает.
Вячеслав Золотарев признан виновным в гибели собак и осужден на 3 года колонии-поселения (видео)
В Благовещенском районном суде огласили приговор по делу о жестоком обращении с животными. Владелец чигиринского приюта «Дружок» Вячеслав Золотарев признан виновным в гибели 32 собак.
Авиакатастрофа под Комсомольском: разбился истребитель пятого поколения Т-50
Современный истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.
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