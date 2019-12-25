Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 24 декабря

Выбор читателей за 24 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 24 декабря.

Экс-мэру Свободного Юрию Романову дали шесть лет лишения свободы (видео)

Во вторник, 24 декабря, Свободненский городской суд вынес приговор по делу Юрия Романова. Бывший мэр Свободного приговорен к шести годам лишения свободы. Специалист Амурского областного отделения Российского общества оценщиков Наталья Карпец получила наказание в виде трех лет лишения свободы.

В Свободном нашелся пропавший 11-летний мальчик

Максим Семенович, который ушел из дома 21 декабря, благополучно найден. С ним все в порядке, здоровью 11-летнего мальчика ничего не угрожает.

Вячеслав Золотарев признан виновным в гибели собак и осужден на 3 года колонии-поселения (видео)

В Благовещенском районном суде огласили приговор по делу о жестоком обращении с животными. Владелец чигиринского приюта «Дружок» Вячеслав Золотарев признан виновным в гибели 32 собак.

Авиакатастрофа под Комсомольском: разбился истребитель пятого поколения Т-50

Современный истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.

Просмотров всего: 7

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество 5

С нового года «Амурская правда» будет выходить раз в неделю
Эхо Москвы

Гость утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» – режиссер Сергей Храмых
Эхо Москвы

Тема дневного «Эха Москвы в Благовещенске» – реконструкция аэропорта
Общество

Жена следила за мужем с помощью мягкой игрушки: обзор прессы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь