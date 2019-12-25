Выбор читателей за 24 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 24 декабря.

Во вторник, 24 декабря, Свободненский городской суд вынес приговор по делу Юрия Романова. Бывший мэр Свободного приговорен к шести годам лишения свободы. Специалист Амурского областного отделения Российского общества оценщиков Наталья Карпец получила наказание в виде трех лет лишения свободы.

Максим Семенович, который ушел из дома 21 декабря, благополучно найден. С ним все в порядке, здоровью 11-летнего мальчика ничего не угрожает.

В Благовещенском районном суде огласили приговор по делу о жестоком обращении с животными. Владелец чигиринского приюта «Дружок» Вячеслав Золотарев признан виновным в гибели 32 собак.

Современный истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.