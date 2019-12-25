Гороскоп 25 декабря: у Дев домашние хлопоты, а Овны улучшат финансовое положение

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Хороший день для планирования новых дел. Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения, однако не следует рисковать: опрометчивость и легкомыслие могут сыграть с Овнами злую шутку. Не исключены происки недоброжелателей. В общении с окружающими проявляйте выдержку и такт.

Телец. День кармического воздаяния. События прошедшего декабря могут серьезно повлиять на ваше настроение и здоровье. Благоприятное решение важных опросов и благополучный исход дела принесут спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Возможно, появятся новые надежды и планы. Сегодня лучше отдыхать или заниматься только привычной для себя домашней работой.

Близнецы. Это прекрасное время для анализа законченных дел, планирования, новых замыслов. Избыток жизненных сил, личное обаяние, душевная широта помогут Вам блеснуть в обществе, завести новые знакомства, привлечь новых союзников. Вероятно, эмоции будут перехлестывать через край, поэтому не доверяйте интуиции – проверьте свои намерения здравым смыслом, посоветуйтесь с друзьями.

Рак. Критический день. Не принимайте никаких важных решений в коммерческих вопросах, так как влияние Меркурия на Вашу жизнь приведет к финансовому краху. Существует возможность некоторого перемещения вниз по служебной лестнице. Во второй половине дня вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Возможны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание.

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Лев. Опасный день. Звезды предлагают умерить стремление к риску, опасностям и экстравагантным поступкам. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головная боль. Сегодня влияние Луны усиливает дар предвидения и интуицию.

Дева. Категоричность в суждениях или несдержанность в поступках могут негативно отразиться на отношениях с близким человеком или приведут к существенным финансовым потерям. Возможны домашние хлопоты или расходы, связанные с болезнью родственников или с детьми. Следите за приметами и правильно их анализируйте.

Весы. День неблагоприятный для поездок и путешествий. Вероятно ухудшение семейных отношений. Завышенные претензии к партнеру, ответная агрессия могут привести к полному разрыву. Жизненный потенциал несколько снижен, поэтому существует вероятность обострения хронических заболеваний, опасны физические нагрузки и неоправданный риск.

Скорпион. Нормальный, самый обычный рабочий день, который принесет ощущение комфорта и уютной обстановки. Будьте ласковы со своими избранниками, и Вы почувствуете себя на вершине блаженства: вы нужны и обожаемы, выполняются все желания и капризы. Не исключено, что Вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес.

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Стрелец. Неблагоприятный день. Вероятны финансовые затруднения. Непредвиденные расходы, неприятные известия. Возможен нервный срыв. Работать будет трудно из-за серьезных помех и чужих ошибок. Избегайте непредвиденных ситуаций. Прежде, чем принять окончательное решение, взвесьте все «за» и «против».

Козерог. Все проблемы сегодняшнего дня, скорее всего, будут связаны с личной жизнью. Вы или пламенно влюбитесь, или с горестью расстанетесь со своей любовью. Однако в любом случае все закончится благополучно. Это далеко не последняя влюбленность или ссора в Вашей жизни.

Водолей. Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Звезды рекомендуют умерить свою властность и не пытаться стремиться к лидерству в совместных мероприятиях и коллективных действиях. По-прежнему существует опасность для здоровья. Постарайтесь избежать присутствия в местах массового скопления народа, не предавайтесь чревоугодию и чрезмерному употреблению спиртных напитков.

Рыбы. Сегодня Рыбам следует прислушаться к голосу своей интуиции. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести Вас из равновесия и даже стать причиной стресса. Семейные дела будут сопряжены с непомерными материальными запросами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев