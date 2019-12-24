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сегодня, 21:13 0

Развитие энергосистемы Свободного обсудили на совещании в Минвостокразвития

Развитие энергосистемы Свободного обсудили на совещании в Минвостокразвития
Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов провел рабочее совещание по развитию энергосистемы города Свободный. На нем обсудили вопрос выделения федеральных денег для создания дополнительных мощностей: строительства подстанций и линий электропередачи.

На правительственной подкомиссии, которая прошла в начале декабря, вице-премьер РФ Юрий Трутнев дал поручение проработать этот вопрос совместно с Министерством энергетики РФ.

«Сегодня Свободный именно тот город, который развивается. Уже сейчас много денег вкладывается в развитие городской инфраструктуры, но необходимо ещё больше. Соответственно, для строительства нового жилья и социальных объектов, развития малого и среднего предпринимательства необходимы энергетические мощности. Причем наша задача просчитать не только существующую потребность, но и перспективную: на несколько лет вперед», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

На совещании было решено в ближайшие две недели разработать «дорожную карту». Для этого региональные власти Амурской области, представители министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства энергетики РФ и Дальневосточной распределительной сетевой компании разработают свои предложения, после чего их объединят в единый документ.

К 1 февраля план развития будет готов, и его представят вице-премьеру РФ Юрию Трутневу. Одобрение на выделение федеральных денег должно произойти на правительственной подкомиссии, которую он возглавляет. Заседание пройдет в первых числах февраля 2020 года, сообщает пресс-служба министерства.

«Выделение денег, скорее всего, пойдет в рамках нашей программы «Единая субсидия». Регион уже знаком с ней. В частности, в городе Свободный на деньги «Единой субсидии» уже строятся и ремонтируются социальные объекты», – отметил Александр Козлов.

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#Дальний Восток #Свободный #энергетика

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