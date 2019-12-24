Новогодний городок Благовещенска уже сверкает яркими огнями (фото)

Фото: Амур.инфо

В новогоднем городке Благовещенска подходят к концу работы по его обустройству. Но уже сияет огнями нарядная елка, светятся ледяные фигуры, светится праздничная надпись «С новым годом 2020!». 25 декабря городок должна принять комиссия мэрии.

Главную елку областного центра установили 17 декабря. Ее украсили гирляндами, длина которых составляет 16 метров, и 16 снежинками со 140 лампочками в каждой. Верхушку новогодней красавицы украсила звезда с размахом лучей 1,5 метра. Высота праздничной ели составляет 22 метра, благодаря чему ее включили в список самых высоких новогодних деревьев в России.

Стоят на площади разнообразные горки для больших и маленьких.

Сверкает новеньким льдом еще нетронутый лезвиями коньков каток.

Ярко светятся фигуры, изваянные изо льда. Некоторые из них продолжают совершенствовать мастера.

Возвышаются фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Сияет знаменитый шар, впервые появившийся на новогодней площади в 2018 году, и переливается фонтан.

Фото: Амур.инфо