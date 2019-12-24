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Чем опасны елочные гирлянды: разъяснения МЧС

Чем опасны елочные гирлянды: разъяснения МЧС

В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по учреждениям, где будут проходить массовые праздничные мероприятия. Проверяют они и места продажи пиротехнических изделий.

В предстоящие праздники особенно осторожно нужно обращаться с елочными гирляндами и с пиротехникой, предупреждает в программе «Простые вопросы» заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области Вадим Сухоруков.

«Продавать пиротехнические изделия на улице запрещено, только в магазинах, даже если товар сертифицирован. Потому что на петарды попадают солнечные лучи, их продают на морозе, на ночь заносят в тепло, продукция может отсыреть. Условия хранения не соблюдаются таким образом», – поясняет Вадим Сухоруков.

При покупке искусственной елки в МЧС советуют удостовериться, что изделие сделано не из горючих материалов. Особое внимание нужно уделить гирляндам.

«При покупке нужно обязательно посмотреть сертификат пожарной безопасности и при их использовании нужно смотреть, чтобы не было никаких поврежденных проводов. Если вы заметили, что лампочки начали перегорать, значит, где-то произошло замыкание. Такими гирляндами пользоваться нельзя», – говорит Вадим Петрович.

Оставлять включенные гирлянды на ночь категорически запрещено, говорят в МЧС. «У нас был случай, когда на ночь оставили включенную гирлянду, ее замкнуло и погибла целая семья – задохнулись от дыма», – вспоминает Вадим Сухоруков.

На каком расстоянии от жилых помещений нужно поджигать петарды и что делать, если петарда не сработала после того, как ее подожгли, об этом в видео.

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#МЧС #праздники #происшествия #Простые вопросы

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