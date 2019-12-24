После наводнения в Приамурье президент поручил закрепить законом обязательную эвакуацию в зоне ЧС

Фото: архив Амур.инфо

МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. О такой необходимости заговорили после наводнения в Амурской области летом текущего года, когда люди отказывались от эвакуации.

«Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с проблемой – это отказ местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте. Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной [принудительной] эвакуации населения», – сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.

Он пояснил, что сейчас по закону принудительную эвакуацию можно осуществить лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Как сообщало Амур.инфо, первым о необходимости федерального закона по принудительной эвакуации населения во время ЧС заговорил Мухамед Беков, глава Селемджинского района, где села пострадали от наводнения. Самая сложная ситуация в районе была в Норске, где люди также отказывались покидать затопленные дома. А уже на следующий день губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что собирается обращаться в Москву с инициативой принятия федерального закона об обязательной эвакуации.

Теперь с этой же инициативой выступили в МЧС.