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Многодетные семьи Белогорска получают подарки от Деда Мороза

Многодетные семьи Белогорска получают подарки от Деда Мороза
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске начали выдавать новогодние подарки многодетным семьям. В этом году по решению главы города Станислава Мелюкова сладкие наборы раздают в каждую многодетную семью.

«Выдача подарков производится в школах города. Вес сладких наборов зависит от количества детей в семье, – рассказала директор школы № 200 Наталья Лотова. – У нас по списку 37 многодетных семей. Накануне получили свои новогодние наборы 5 многодетных мам. Остальных также ждем. С собой необходимо принести документ, удостоверяющий личность. Дежурный на входе школы зафиксирует приход получателя подарка и расскажет, в какой кабинет необходимо зайти, чтобы получить его».

Семьи с тремя детьми получают один общий подарок весом в 1,8 килограмма. Помимо конфет и сладостей, в набор включены три пакета сока. Семьи, где воспитывается 4-5 детей, получат по 2 килограммовых подарка. Если в семье 6-7 детей, то им будет выдано по три килограммовых подарка. Есть в Белогорске и две семьи, где воспитывается по 9 и 11 детей. Они получат на семью по три почти двухкилограммовых подарка.

«Подарок очень хороший. Большой и вкусный, – поблагодарила за сладкий подарок мама троих детей Марина Балыкова. – Спасибо огромное Деду Морозу! Раньше таких приятных сюрпризов под Новый год наша семья не получала. Дети очень довольны. Еще раз спасибо за новогоднее, сладкое настроение».

Выдаются подарки от Деда Мороза в восьми школах, вплоть до 29 декабря с 9:00 до 12:00. Списки были сформированы на основе данных управления социальной защиты населения, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #Новый год #праздники

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