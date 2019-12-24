Комедийная актриса Елена Борщева призвала закрыть «Аншлаг», чем вызвала шквал критики

Экс-участница шоу Comedy Women Елена Борщева стала причиной скандала в кругу юмористов легендарной программы «Аншлаг». Коллеги по цеху резко отреагировали на слова Борщевой о закрытии популярной программы.

В эфире программы «Секрет на миллион» Елена призналась, что «Аншлаг» в ее семье смотрела только бабушка. Борщева даже не подозревала, что передача продолжает существовать. Сидя напротив 70-летней Регины Дубовицкой, она сообщила о том, что не поддерживает формат программы, в которой «высмеивают человеческие несовершенства – мужчины надевают колготки, что-то изображают». Свою мысль Борщева закончила тем, что призывала закрыть шоу.

Дубовицкая обиделась на высказывания Борщевой о шоу, которое приносит ей хороший доход. Бессменная ведущая заверила, что у программы хорошие рейтинги и «закрывать ее никто не собирается».

Заступиться за передачу, которая живет в эфире более 30 лет, решили ее главные участники. Так, 71-летний Владимир Винокур подчеркнул, что хорошо относится к новому поколению юмористов и тесно с ними общается. Но артиста оскорбили слова Елены.

«Елена сказала в эфире, что „Аншлаг" нужно осудить и закрыть. Она смешная девочка – Лена Борщева – но прав таких у нее нет. Так высказываться может человек, который уже что-то сказал в искусстве. Его запомнили, его знают, его любят. А „Аншлаг“ – это огромное количество прекрасных артистов, которые и сегодня имеют высочайший рейтинг. Работают по всей стране, собирают залы большие. Понимаете, в чем дело, ну жалко девочку. Зазвездила рано», – цитирует Винокура Cosmo.ru.

Не осталась в стороне от конфликта и 52-летняя юмористка Елена Воробей. Пародистка считает, что Борщева погорячилась. «Высказывание не очень дальновидное. Не удивлюсь, если уже подросло поколение, которое предложит „поджечь“ офис Comedy Woman. Мне достает разума, такта и опыта сказать, что товар выпускают до тех пор, пока его покупают. А цифры вещь упрямая, рейтинги очень хорошие. При нечастых выходах в эфир „Аншлаг“ пользуется неизменной зрительской симпатией», – заверила Воробей.

73-летняя Клара Новикова напомнила, что в свое время программа Регины Дубовицкой открыла публике много талантливых юмористов. Она также не смогла понять, по какой причине Елена призвала закрыть шоу. «Я не знаю, для чего ей надо закрывать „Аншлаг“. От нее, что ли, зависит это?!» – посетовала артистка.