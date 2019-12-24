Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:17 0

В Благовещенске началась подготовка к «Лыжне России-2020»

В Благовещенске началась подготовка к «Лыжне России-2020»
Фото: архив Амур.инфо

В областном центре Приамурья объявлен аукцион на право организации и проведения городского спортивно-массового мероприятия – День здоровья: «Лыжня-2020». Это традиционное спортивное событие пройдет в феврале будущего года.

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Благовещенска сейчас подыскивает того, кто полностью возьмет на себя организацию «Лыжни». На эти цели из городского бюджета по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» выделено 482 000 рублей.

Проводиться мероприятие будет в феврале в районе второго Владимировского озера на 4 километре трассы Благовещенск – Владивосток. Конкретная дата и время будут согласовываться дополнительно, говорится в конкурсной документации.

Победитель аукциона должен полностью организовать процесс прохождения мероприятия – от установки стартово-финишного городка, катка и палаток для обогрева до подготовки непосредственно лыжной трассы, точнее двух – протяженностью один и пять километров.

Также организатор готовит призы победителям, проводит парады открытия и закрытия «Лыжни».

В 2019 году «Лыжня России» прошла 9 февраля. На участие заявились более 2 тысяч человек.

Просмотров всего: 23

#городская власть #спорт

распечатать


Общество

В январе благовещенские дети вернутся в детсад № 5, где обрушилась штукатурка
Общество

В Благовещенске продлили прием заявок на конкурс новогодних дворов
Спорт

На Амуре в Благовещенске готовят площадку для международного матча по хоккею
Общество 4

В центре Благовещенска возле БГПУ начали устанавливать светящиеся деревья
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь