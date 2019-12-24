В Благовещенске началась подготовка к «Лыжне России-2020»
В областном центре Приамурья объявлен аукцион на право организации и проведения городского спортивно-массового мероприятия – День здоровья: «Лыжня-2020». Это традиционное спортивное событие пройдет в феврале будущего года.
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Благовещенска сейчас подыскивает того, кто полностью возьмет на себя организацию «Лыжни». На эти цели из городского бюджета по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2021 годы» выделено 482 000 рублей.
Проводиться мероприятие будет в феврале в районе второго Владимировского озера на 4 километре трассы Благовещенск – Владивосток. Конкретная дата и время будут согласовываться дополнительно, говорится в конкурсной документации.
Победитель аукциона должен полностью организовать процесс прохождения мероприятия – от установки стартово-финишного городка, катка и палаток для обогрева до подготовки непосредственно лыжной трассы, точнее двух – протяженностью один и пять километров.
Также организатор готовит призы победителям, проводит парады открытия и закрытия «Лыжни».
В 2019 году «Лыжня России» прошла 9 февраля. На участие заявились более 2 тысяч человек.
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