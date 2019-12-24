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сегодня, 16:53 2

С нового года «Амурская правда» будет выходить раз в неделю

С нового года «Амурская правда» будет выходить раз в неделю
Фото: portamur.ru

24 декабря вышел последний ежедневный номер «Амурской правды». С нового года редакция будет выпускать только «толстушку».

Долгие годы газета выходила пять раз в неделю. Последние полгода «Амурка» печаталась по вторникам и четвергам. Теперь выпускать тонкую деловую ежедневку для редакции дорого и нецелесообразно.

«Толстушка», как и раньше, будет издаваться по четвергам и распространяться по всей территории Приамурья.

В будущем году «Амурской правде» исполнится 102 года.

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    а можно на более мягкой бумаге и в рулончике?

    так сказать , газета двойного назначения.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    40 минут назад

    Конец областным газетам!? Если не считать скучных "вкладышей" федеральных изданий, "Амурская правда" последняя областная газета? А ведь еще недавно, особенно в 1990-х, таких чисто областных газет было сразу несколько! Какое было разнообразие, какая конкуренция! ))

    Держись, "Амурка", перестраивайся, делай свой новый (!) Еженедельник более интересным, анонсируй заранее самое интересное, чтобы захотелось побежать и купить именно газету! Помните еще, что жизнь стоит на ТРЕХ китах - Прошлом, Настоящем и Будущем! Не зацикливайтесь на текучке, пишите больше о Перспективах (они есть!), пишите эксклюзивно о Прошлом - у нашей области невероятно интересная история и много удивительных людей и судеб из былого! И - Бейте в барабан и не бойтесь!!!

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