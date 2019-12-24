С нового года «Амурская правда» будет выходить раз в неделю

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24 декабря вышел последний ежедневный номер «Амурской правды». С нового года редакция будет выпускать только «толстушку».

Долгие годы газета выходила пять раз в неделю. Последние полгода «Амурка» печаталась по вторникам и четвергам. Теперь выпускать тонкую деловую ежедневку для редакции дорого и нецелесообразно.

«Толстушка», как и раньше, будет издаваться по четвергам и распространяться по всей территории Приамурья.

В будущем году «Амурской правде» исполнится 102 года.