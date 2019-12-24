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Россиянин трагически погиб в Таиланде при странных обстоятельствах

Россиянин трагически погиб в Таиланде при странных обстоятельствах
Фото: David Mark с сайта Pixabay

Россиянин погиб при загадочных обстоятельствах во время отдыха в Таиланде. На курорте Паттайя он выпал с шестого этажа.

40-летний Владимир Джумок выпал с балкона шестого этажа около 01:00 по местному времени 23 декабря.

Полицейские, допросив очевидцев, узнали, что, что незадолго до гибели мужчина с кем-то ссорился. Сейчас полицейские выясняют, была ли смерть Джумока несчастным случаем или убийством. Тело россиянина будет отправлено в институт судебной медицины для проведения вскрытия и выявления точной причины его гибели, сообщает Life.

Аналогичный инцидент произошел в Паттайе в сентябре этого года. Тогда россиянин погиб, упав с четвертого этажа отеля на тайском курорте. Отмечалось, что погибший мужчина приехал в Таиланд заниматься боксом. В ночь накануне гибели он выпивал с друзьями в отеле.

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#криминал #происшествия

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