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сегодня, 19:31 0

В Пенсионном фонде рассказали, как будут выплачивать пенсии в праздничные дни

В Пенсионном фонде рассказали, как будут выплачивать пенсии в праздничные дни
Фото: Амур.инфо

Региональные отделения Пенсионного фонда и Почты России определили график выплат пенсий в новогодние праздники. Досрочных выплат за январь в декабре не будет. Изменения коснутся только тех пенсионеров, которые получают пенсии 7 числа.

Им ее выплатят заранее, 4 или 6 января, так как день Рождества во всех почтовых отделениях будет выходным. При этом 6 января является предпраздничным днем, режим работы почтовых отделений будет сокращен на 1 час.

В 2020 году отделения Почты России начнут работу с 3 января. Поэтому пенсионеры, чья дата выплаты выпадает на 3 января и последующие дни, получат деньги вовремя. Выплаты через кредитные организации в январе выпадают на 10, 15 и 21 число. Это рабочие дни, поэтому пенсии будут профинансированы Пенсионным фондом по графику.

Горячая линия в ОПФР по Амурской области: 8(4162) 202-400.

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#Новый год #пенсии

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