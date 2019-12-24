Одаренным благовещенским детям вручили стипендию губернатора

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В Амурской областной филармонии 23 декабря прошла традиционная новогодняя «Губернаторская ёлка». На ней торжественно вручили стипендии губернатора области одаренным детям в сфере культуры и искусства. Деньги получили четверо талантливых ребят из муниципальных учреждений культуры и образования.

В этом году стипендии и дипломы получили 10 учащихся детских школ искусств и участников творческих коллективов из городов Благовещенск, Зея, Тында, Райчихинск, ЗАТО Циолковский, пгт Февральск. От амурской столицы награды удостоены:

– Марк Ковальчук, ученик МБУ ДО «Музыкальная школа»;

– София Короткова, ученица МБУ ДО «Художественная школа»;

– Елизавета Долженкова, ученица МБУ ДО «Центральная детская школа искусств»;

– Полина Махноносова, воспитанница хореографического ансамбля «Ровесники».

С присуждением почетных стипендий, а также наступающими новогодними праздниками ребят поздравила заместитель председатель правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Благодарственными письмами губернатора были также отмечены преподаватели, подготовившие стипендиатов, сообщает городская пресс-служба.

«Губернаторскую елку» посетило 300 одаренных детей – это лауреаты городских, областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Ежегодные стипендии губернатора одаренным детям в сфере культуры и искусства вручают с 2000 года. Всего за эти годы награду получили 190 юных дарований. Размер стипендии составляет 20 тысяч рублей, она вручается единовременно.