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В отдаленном районе Благовещенска установили автобусные павильоны

В отдаленном районе Благовещенска установили автобусные павильоны
Фото: Администрация Благовещенска

В 800-м квартале, в районе улицы Муравьева-Амурского, в Благовещенске оборудовали две автобусные остановки с пешеходным переходом и светофором. С 1 ноября они были включены в маршрут движения городских автобусов № 22 и 28.

12 декабря в мэрию обратилась одна из жительниц Благовещенска с просьбой об установке павильонов на этих остановках. На этой неделе их монтаж был завершен. Павильоны, представляют собой металлоконструкции с оргстеклом. В них также установлены лавочки, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#транспорт

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