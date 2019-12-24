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В Благовещенске «оживили» открытку 1915 года из архива горожанки

В Благовещенске «оживили» открытку 1915 года из архива горожанки

В Благовещенске ограниченным тиражом переиздали почтовую карточку 1915 года. Открытку нашли в семейном архиве жительницы Моховой Пади. Черно-белая почтовая карточка начала ХХ века, посвященная Рождеству, обрела вторую жизнь – стала не только цветной, но и «живой».

По словам обладательницы ретро-карточки Юлии Восколовой, в 1915 году поздравление с Рождеством отправил благовещенской семье из Владивостока ее дядя. На обороте карточки целая семейная история, которую сохранила для себя и своих внуков жительница Моховой Пади. Узнать ее смогут и все получатели открытки благодаря QR-коду, размещенному на ней. Это стало возможным благодаря работе издательства «Царское слово».

Поздравить своих родных и близких уникальной карточкой или стать ее обладателем все желающие смогут в пятницу, 27 декабря, в 11 часов в молодежной библиотеке имени Чехова по адресу: улица Комсомольская, 3. Здесь же можно будет погасить любое почтовое отправление сувенирным новогодним штемпелем с изображением Триумфальной арки в окружении елочек и надписью «Благовещенск». Сотрудники Почты России помогут правильно оформить адрес и опустят новогодние послания в почтовый ящик. А создать атмосферу праздника помогут юные музыканты из Центральной детской школы искусств.

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#история #культура

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