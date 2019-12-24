Власти Амурской области определяют, кому дать газ до 2025 года

Фото: правительство Амурской области

Согласно действующей программе, первым должны газифицировать Циолковский, рассказал губернатор Василий Орлов.

«В идеале (в Циолковском) мы должны перейти на следующий год в отопительный сезон на газе. Но вижу пока риски там, боюсь, что мы не успеем, тогда перейдем на 2021-2022. Тем не менее сделаем все возможное, чтобы перейти в 2020-2021 годах. Там комплекс вопросов, связанных с проектированием, землеотводом, финансированием», – сообщил глава региона.

В Циолковском газифицируют мазутную котельную. На разработку проектно-сметной документации было выделено 7,5 миллиона рублей из областного бюджета.

Кроме Циолковского, в рамках текущей программы должны дать газ объектам Свободного, Чигирей, переоборудовать мазутные котельные Благовещенска. Планируется строительство межпоселкового газопровода к городу Благовещенску и селу Чигири. Достроить его планируют в 2022 году.

«Была встреча недавно с Алексеем Борисовичем Миллером, и будет встреча с Межрегионгазом в Москве. Межрегионгаз будет инвестировать в строительство магистральных сетей», – уточнил Василий Орлов.

Также в 2020 году власти продолжат формировать программу газификации Амурской области до 2025 года. Как сообщало Амур.инфо, проект документа предполагает газификацию 38 тысяч домовладений и 33 котельных. В настоящее время проект программы развития газоснабжения и газификации Приамурья находится на согласовании.

«Задача сформировать программу на 2021–2025 годы и расширить ее географию. Экономически эффективно переводить котельные, которые сейчас работают на мазуте. Это Белогорск, Белогорский район, Возжаевка. Но надо понимать, какие затраты будут на доставку газа. Газ теоретически можно доставить трубой. Если трубой, то цена вопроса раньше звучала миллиард. Нужно, чтобы смотрели специалисты еще раз.

Второй вариант – это сжиженный газ. Сама инфраструктура дешевле, надо газгольдерные ставить, оборудование внутри котельной, но при этом стоимость газа выше и, соответственно, эксплуатация дороже. Сейчас наша задача сформулировать потребности муниципалитетов и экономики в газе: что целесообразно газифицировать точно», – пояснил губернатор.

В пример Василий Орлов привел Покровский автоклавный комплекс. «Он достаточно близко от трубы, энергоемкое производство. Там мы действительно можем построить трубу и снизить затраты на энергетику по этому предприятию. Есть предприятия типа Тепличного комплекса в Благовещенске, где тоже можно дать газ. То есть потребность наша будет состоять из двух частей – потребность муниципалитетов, ЖКХ и вторая потребность – это потребность экономики. Я думаю, к концу следующего года мы представим план до 2025 года включительно», – сообщил глава региона.