Девушка купила подарок возлюбленному и узнала его страшную тайну

В социальной сети девушка Мелисса рассказала историю о том, что хотела поздравить возлюбленного с Рождеством и случайно раскрыла его тайну. Узнав тайную информацию, девушка обратилась к пользователям за советом.

Бойфренд девушки Дэн однажды вскользь упомянул, что хочет пройти ДНК-тестирование. В канун Рождества она решила подарить ему такую возможность. «Я знала, что он не ожидал получить от меня подобный подарок. Но это точно порадовало бы его. Идеальный сюрприз!» – начала свой рассказ девушка.

Мелисса недолго думая выбрала оптимальный ДНК-тест в подарок. Спустя пару дней к ней обратилась мать Дэна и попросила подсказать, какой подарок выбрать сыну. «Когда я проговорилась про ДНК-тест, она побледнела и попросила не спешить с подарком как минимум до его дня рождения. Она сказала, что им с отцом надо поговорить», – вспоминает автор публикации. Их разговор был прерван, когда в комнату зашел Дэн.

На следующий день девушка написала матери возлюбленного, что хочет узнать всю правду. Вечером того же дня они встретились, и мать объяснила, что ее бывший муж был бесплодным, поэтому они воспользовались донорской спермой. «Мне было неловко, что я узнала об этом раньше Дэна. Я не хотела ему врать. Эта ситуация очень тревожила меня, в чем я призналась его матери», – отметила девушка.

По словам матери Дэна, ее второй сын, которого она также родила от донорской спермы, живет в другом штате. Теперь она ждет подходящий момент, чтобы собрать их вместе и рассказать правду. «Она планирует раскрыть тайну в день рождения Дэна, то есть в июле. Но мне кажется, что она должна это сделать до Нового года. Ведь подходящий момент никогда не наступит. Как думаете, вправе ли я поторопить ее?» – задала вопрос пользователям Мелисса в конце истории.

Большинство пользователей сети посоветовали ей не дарить ДНК-тест и не лезть в его отношения с родителями. По мнению многих юзеров, ей необходимо вновь поговорить с матерью бойфренда и поделиться своими переживаниями. Однако нашлись и те, кто рекомендовал ей сказать обо всем возлюбленному, пишет «Лента.ру».