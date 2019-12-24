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Детские сады Амурской области в субботу работают, а во вторник – нет

Детские сады Амурской области в субботу работают, а во вторник – нет
Фото: pixabay.com

В связи с переносом выходного дня с 31 на 28 декабря в рабочий график детских садов Приамурья внесены изменения. В последний день уходящего года большинство образовательных организаций дошкольного образования будут закрыты.

В субботу, 28 декабря, детские сады будут работать в 20 муниципалитетах. В Тынде, ЗАТО Циолковский и в Серышевском районе решение о переносе не приняли. В Тындинском районе часть учреждений для дошкольников будет работать 28 декабря, часть – 31-го. Вопрос остается нерешенным в пяти районах – Октябрьском, Мазановском, Архаринском, Ромненском и Сковородинском.

«Решения принимаются главами муниципальных образований по согласованию с родителями», – отмечают в территориях.

Выходным днем 31 декабря в Амурской области объявил глава региона Василий Орлов по итогам голосования среди жителей региона в Инстаграме. В итоге «за» перенос высказались 95 % амурчан. Решение принято для государственных служащих исполнительных органов власти. Для иных органов и организаций оно носит рекомендательный характер, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

«При принятии решений должны быть соблюдены положения трудового законодательства в части согласия работников, порядка оплаты их труда, учтены вопросы производственной необходимости. Понимаю, что не везде возможно сделать 31 декабря выходным днем. Некоторые службы всегда работают в режиме нон-стоп. Все эти моменты надо учитывать», –подчеркнул губернатор.

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#дети #работа

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