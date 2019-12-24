В районы Приамурья поехали работать 35 амурских медиков

24 декабря в минздраве Приамурья подписан последний договор между работодателем и работником из числа запланированных в рамках программы «Земский доктор». Всего заключено 35 договоров – столько должностей (10 фельдшеров и 25 врачей) было предусмотрено к замещению в текущем году приказом министерства здравоохранения Амурской области.

Марина Коломеец год назад переехала работать в фельдшерско-акушерский пункт села Косицыно Тамбовского района. Здесь она единственный фельдшер, который обслуживает почти 700 сельских жителей.

«Я выучилась на фельдшера, поэтому работать решила именно по специальности. Сначала, по программе "Земский фельдшер" оказывала помощь жителям Благовещенского района, а затем переехала работать в Тамбовский район», - рассказала Марина Коломеец.

Вместе с женщиной работать в село отправился её муж Константин. Он помогает жителям села Орлецкое Тамбовского района. Здесь единственный ФАП обслуживает более 200 человек.

«За всё время действия программы мы в районе приняли более 30 врачей и 4 фельдшера. Это позволяет избавиться от нехватки кадров и обновить медицинский состав. В основном идёт замена среднего звена. В этом году в район по программе приехали работать 2 фельдшера и 1 врач. В следующем году мы готовы ещё принимать врачей и фельдшеров для работы в медучреждениях района», – прокомментировала главный врач центральной больницы Тамбовского района Нина Бредюк.

«Каждый участник программы получает компенсационные выплаты. Врачи – по миллиону рублей, фельдшеры – по 500 тысяч. Всего на эти цели было направлено 30 миллионов рублей. На сегодняшний день проект реализован на 100 %. Привлечены специалисты в города Райчихинск, Шимановск, Тамбовский, Тындинский, Серышевский, Бурейский, Зейский, Октябрьский, Сковородинский, Благовещенский, Магдагачинский районы, пгт Прогресс. Таким образом укомплектовано фельдшерами 7 ФАПов (села Косицыно, Кузнецово, Орлецкое, Владимировка, Верхнеблаговещенское, Невер, Гонжа,.Варваровка), в больницы прибыли 3 фельдшера скорой медицинской помощи и 25 врачей», – сообщила министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Благодаря программе «Земский доктор» в учреждения области удалось привлечь врачей различных специальностей: врач-невролог – 1 человек; врач-педиатр участковый – 3 человека; врач-терапевт участковый – 12 человек; врач-эндокринолог – 2 человека; врач акушер-гинеколог – 2 человека; врач-хирург – 1 человек; врач травматолог-ортопед – 1 человек; врач ультразвуковой диагностики - 1 человек; врач анестезиолог- реаниматолог – 1 человек; врач-терапевт – 1 человек.

Программа «Земский доктор» работает в Приамурье с 2012 года. За все время действия было заключено 379 договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Благодаря этому удалось снизить дефицит медицинских кадров во всех муниципальных образованиях области. По условиям программы за эти деньги специалист обязан отработать в учреждении пять лет. Но многие из числа первых «миллионеров» остались на прежних местах и после окончания указанного срока.

В 2018 году программа «Земский доктор» распространилась в том числе и на фельдшеров, что в итоге позволило значительно укомплектовать кадрами сеть ФАПов. Так, в прошлом году удалось привлечь 30 врачей (каждый получил по миллиону рублей) и 20 фельдшеров (по 500 тысяч).

В следующем году размер единовременной выплаты увеличится вдвое. Фельдшеры – участники проекта смогут рассчитывать на миллион рублей, врачи – на 2 миллиона, сообщает областное правительство.