Вячеслав Золотарев признан виновным в гибели собак и осужден на 3 года колонии-поселения (видео)

Обновлено: 15:50



В Благовещенском районном суде огласили приговор по делу о жестоком обращении с животными. Владелец чигиринского приюта «Дружок» Вячеслав Золотарев признан виновным в гибели 32 собак.

Суд признал Золотарева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных). В суде установлено, что осужденный с марта 2018 года до января 2019 года в приюте «Дружок» жестоко обращался с животными – лишал собак полнорационного сбалансированного питания, питьевой воды и не оказывал своевременную квалифицированную ветеринарную помощь. Такие обязательства Золотарев принял на себя при заключении муниципальных контрактов, по которым он содержал безнадзорных животных.

В результате преступных действий виновного 32 собаки погибли, а мужчина получил материальную выгоду на сумму свыше 1,6 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Во время судебного разбирательства Золотарев пояснял, что собаки отлавливались, как правило, на помойках. Они были больные, истощенные и с патологиями: «они рождаются такими». Также бывший исполнитель муниципальных контрактов заявил, что заниматься содержанием собак ему было невыгодно, такой бизнес был для него убыточным. Однако представитель городского управления ЖКХ на суде показывал, что на нехватку денег для содержания собак Золотарев не жаловался.

При вынесении решения суд принял во внимание показания бывшего охранника «Дружка», который сообщал, что обнаружил трупы собак на территории приюта через некоторое время после трудоустройства. Мертвых животных сначала прятали в мешки и вывозили, а затем складировали уже в сарае. Кроме того, со слов охранника, трупы пришлось прятать от комиссии, которая проверяла исполнение муниципальных контрактов по отлову и содержанию животных: их заваливали ветошью и коробками, а сарай запирали.

Животные погибали от голода, рассказывал он. Того количества еды, что полагалось собакам, было недостаточно. Когда Золотарев был в отпуске, охранник сообщал ему о гибели собак, но тот его сообщения игнорировал.

Специалисты, которые исследовали трупы животных, заключили, что они погибли от истощения и обезвоживания. При вскрытии были диагностированы различные патологии органов пищеварения не инфекционного характера. Часть собак, со слов экспертов, погибли еще в теплое время года. А сухой корм, который Золотарев закупил до отъезда за границу, был дешевым комбикормом.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления. Суд посчитал установленной причинно-следственную связь между бездействием Золотарева и наступившими последствиями – гибелью собак. Мотивом для преступления послужила корысть, поскольку, извлекая прибыль при получении денежных средств, Золотарев не приобретал в достаточном количестве корм для питания животных.

В качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания суд учел наличие у Золотарева малолетних детей, состояние здоровья и положительную характеристику по месту жительства, трудоустроенность, несудимость.

Изначально обвинение просило суд назначить Золотареву наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением деятельности, связанной с содержанием безнадзорных животных на 2 года.

Обвинение по уголовному делу в суде поддержала прокуратура города Благовещенска. По информации амурской прокуратуры, поводом для возбуждения уголовного дела явились, в том числе, материалы прокурорской проверки, проведенной по публикациям в средствах массовой информации о жестоком обращении с животными в приюте «Дружок».

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд постановил зачесть время содержания Золотарева под стражей с 23 января по 15 мая в срок лишения свободы с расчетом 1 день за 2 дня отбывания наказания в колонии поселения. Время содержания Золотарева под домашним арестом, с 15 мая по 11 июля, зачесть с расчетом 2 дня за 1 день.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Амур.инфо