Экс-мэру Свободного Юрию Романову дали шесть лет лишения свободы (видео)

Во вторник, 24 декабря, Свободненский городской суд вынес приговор по делу Юрия Романова. Бывший мэр Свободного приговорен к шести годам лишения свободы. Специалист Амурского областного отделения Российского общества оценщиков Наталья Карпец получила наказание в виде трех лет лишения свободы.

«Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Амурский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения», – сообщила судья. Как сказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» сын Юрия Романова, осужденные воспользуются этим правом.

«Шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с управлением и административно-хозяйственными функциями в органах местного самоуправления, а также на государственной службе, сроком на три года», – огласила приговор судья. В этот срок зачли время, проведенное Юрием Романовым под стражей. Его лишили свободы с 12 октября 2018 года. Меру пресечения в виде заключения под стражу продляли несколько раз.

Одновременно был оглашен приговор специалисту Амурского областного отделения Российского общества оценщиков Наталье Карпец. Наталье Владимировне дали три года лишения свободы в колонии общего режима. В течение трех лет после освобождения Наталья Карпец не сможет работать по специальности. Осужденную заключили под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», суд над Юрием Романовым начался 26 июля текущего года. В деле было 16 томов.

По версии следствия, в 2015 году Юрий Романов, являясь главой Свободненского района, организовал продажу оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного на земельном участке общей площадью 11,2 гектара. Сделка по продаже лагеря «Гвардеец» была совершена при пособничестве независимого оценщика, в отчете которого содержались, как считают следователи, недостоверные сведения о стоимости оздоровительного комплекса – 1,3 миллиона рублей. Заключение об оценке давала Наталья Карпец. При этом действительная стоимость имущества, как считает следствие, составляла 7,3 миллиона рублей. Сумму установила комиссионная оценочная судебная экспертиза.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Юрий Романов не согласен с предъявленным обвинением. Об этом он сказал авторам программы «Человек и Закон», которые работали в Свободном. «Когда его (лагерь "Гвардеец" – Прим.ред.) продавали, это было коллегиальное решение. Это депутаты решили. Была комиссия, на комиссии все присутствовали, была огласка, в интернете было написано, что можно участвовать в аукционе. Пожалуйста, принимайте участие, любой мог. Люди специально сидят от Москвы до Калининграда, проверяют какой объект (продается – Прим.ред.). Естественно, все посмотрели, нужен этот объект или не нужен. Он никому не нужен был. Его и купили за такую цену», – сообщил Романов авторам репортажа в зале суда.