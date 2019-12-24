В Приамурье съедутся волонтеры со всего Дальнего Востока

Фото: министерство образования и науки Амурской области

В 2020 году в Амурской области пройдет масштабный форум добровольцев. На него ждут волонтеров со всего ДФО.

На проведение мероприятия региональное министерство образования и науки направляла заявку летом текущего года. Сейчас получено ее подтверждение. Ожидается, что масштабное событие, которое намечено на второе полугодие 2020 года, соберет 150 участников.

Работа пройдет в формате панельных дискуссий, образовательных блоков и практических мастер-классов. Также в рамках мероприятия пройдет отбор волонтеров, которые отправятся на всероссийский форум «Добровольцы России», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Спектр деятельности добровольческих организаций на Дальнем Востоке достаточно широк. Такие форумы помогают выстроить эффективную систему взаимодействия и обмена опытом среди волонтеров разных территорий»,–- отметила начальник отдела молодежной политики регионального минобрнауки Светлана Тюкалова.