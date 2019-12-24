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сегодня, 20:41 0

С нового года в АКС появится единый телефон

С нового года в АКС появится единый телефон
Фото: pixabay.com

С 1 января телефон в Амурских коммунальных системах будет единый. В компании говорят, что благодаря этому потребителям будет проще дозваниваться

Дозвониться специалистам АКС можно будет по номеру: 8(4162)49–44–55. Звонок в производственно-технический отдел, по вопросам трудоустройства или же по эксплуатации приборов учета можно будет сделать, не разыскивая определенный номер.

Набрав указанный номер, при помощи голосового меню можно определиться с адресатом. Единственное условие – телефон должен быть переключен в тоновый режим. Зная внутренний номер абонента можно ввести его, не дожидаясь голосового меню.

В сбытовом подразделении компании свой единый номер: 49-44-66. Все юридические лица, работающие с АКС, с 1 января должны будут набирать эти цифры. Для удобства потребителей все номера, которые нужно было запоминать ранее, теперь сведены в единое голосовое меню, сообщают в пресс-службе компании.

Номера телефонов диспетчерских служб резкая смена не ждет. С первого января вместе с имеющимися номерами: тепло – 77-42-42, вода – 51-88-16, электричество – 220-717, начнут работать дополнительные.

Диспетчерская по теплу: 8(4162)49-47-22; диспетчерская по воде: 8(4162)49-47-21; диспетчерская по электричеству: 8(4162)49-47-23.

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