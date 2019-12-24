Топ ненужных новогодних подарков возглавили сувениры и символы года

Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян. Оказалось, что больше половины опрошенных не хотели бы получить в подарок такие вещи. Среди электроники самым нежелательным подарком оказалась электробритва. А 9 % россиян признались, что передаривают полученные подарки.

Как сообщает РИА Новости, в ходе исследования опрошенные составили рейтинг антиподарков, которые им не хотелось бы получить на Новый год: сувениры, символы года (57 %), мягкая игрушка (52 %), весы (49 %), мыло (48 %), календарь (48 %), станок для бритья (48 %), массажный коврик (45 %), биткоин (42 %), набор косметики (40 %), полотенце (38 %).

Исследователи также составили рейтинг антиподарков среди гаджетов и электроники. Его возглавила электрическая бритва, ее не хотели бы получить 48 %. Еще 41 % не хотят получить игровую консоль, 38 % – музыкальную колонку, 37 % – электронную книгу, 36 % – навигатор, 31 % – экшн-камеру, 29 % – видеокамеру, 28 % – робот-пылесос, по 27 % – наушники и фотоаппарат.

Кроме того, исследование показало, что более половины – 53 % респондентов – продумывают подарки для близких, обращая внимание на их пожелания, 18 % идут в магазин со списком, который им составляют заранее. 15 % дарят, что попадется на глаза.

Также большинство опрошенных никогда не брали кредит на новогодние подарки. Таких оказалось 81%.

По мнению 70 % респондентов, презент обязательно должен пригодиться, быть полезным. Однако 11 % считают, что подарок должен просто удивить, еще 9 % придерживаются позиции, что главное – внимание. Большинство респондентов, 71 %, признались, что им дарят бесполезные подарки, еще 9 % добавили, что всегда избавляются от них, передаривая кому-нибудь.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря среди почти 5,2 тысячи российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.