В Тындинском районе на реке Нюкже открыли ледовую переправу

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На реке Нюкже в Тындинском районе освидетельствована и допущена в эксплуатацию ледовая переправа. Она связала поселки Юктали и Усть-Нюкжу. К 24 декабря в Амурской области оборудовано пять ледовых переправ – одна пешая и четыре для движения автотранспорта.

В этом году планируется открыть еще пять ледовых переправ. В Свободненском районе планируется открытие переправы через Зею, которая свяжет город Свободный и поселок Введеновка. В Мазановском районе будет работать одна переправа Введеновка – Экимчан – подъезд к поселку Ивановский на реке Селемдже. В Шимановском районе спланированы две ледовые дороги через Зею, которые соединят села Ураловку с Кухтериным Лугом и два берега села Чагоян. В Михайловском районе появится одна переправа, она обеспечит международные перевозки через реку Амур между приграничными населенными пунктами Поярково и Сюньке (КНР).

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения основных правил при передвижении по ледовым переправам и об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.