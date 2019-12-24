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В Благовещенске выделили больше 40 миллионов рублей на защиту учреждений от терроризма

В Благовещенске выделили больше 40 миллионов рублей на защиту учреждений от терроризма
Фото: Благовещенская городская Дума

Благовещенская гордума провела последнее в 2019 году заседание. На сессии народные избранники внесли изменения в бюджет и рассмотрели вопрос о предоставлении с 1 января 2020 года возможности покупки льготных проездных билетов.

Стоимость социального проездного в Благовещенске не изменяется уже на протяжении пяти лет и составляет 390 рублей, отметил председатель комитета по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства Дмитрий Величко. Купить такой проездной могут пенсионеры по старости, не имеющие льгот на проезд на пассажирском транспорте общего пользования, установленных федеральными законами и законами Амурской области.

Что касается поправок в бюджет, депутаты перераспределили 70,7 миллиона рублей. В частности, 29,7 миллиона пойдут на образование. 2,3 миллиона рублей решили направить на питание учеников начальных классов, 40,7 миллиона – на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений.

Также в казну города поступили добровольные пожертвования от АО «ДРСК» в сумме 101,9 тысячи рублей, которые предлагается направить на подсветку городских зданий.

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#гордума #финансы

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    7 минут назад

    Какой терроризм? Вы о чём? О звонках про минирование?

  • anschutka

    anschutka
    5 минут назад

    Это ж скока рамок можно накупить

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    3 минуты назад

    а может 40 мультов на питание школьников/снижение оплаты в детсадах направим?

    а то боюсь ипотека в 2% провалиться и будете господа депутаты с мэром перед царём глазами за демографию хлопать.

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