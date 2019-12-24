Елена Летучая решила наказать телеканал НТВ за травлю
Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков сообщили в Инстаграме, что подают на телеканал в суд. Они записали видеообращение, в котором сообщили, что намерены отсудить крупную сумму у НТВ.
Супруги считают, что столкнулись с «безосновательной травлей» телеканалом. Причиной скандала стал новый выпуск шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
«Каждый из Вас может стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на сплетни и домыслы», – написала телеведущая. По ее словам, сотрудники телекомпании сознательно подготовили материал так, чтобы создать негативное мнение о семье ради рейтингов программы.
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Каждый из Вас может стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на сплетни и домыслы. Сотрудники телекомпании сознательно подготовили материал телевизионного шоу «Звёзды сошлись» так, чтобы создать негативное мнение о нашей семье, увеличив этим рейтинги программы, забыв о главном правиле работы журналиста: Нельзя искажать истину ради получения выгоды! Поскольку ситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мы решили бороться за честное имя и репутацию законным способом. Мы подготовили несколько исковых заявлений на телекомпанию НТВ. Если и Вы за Честную Журналалистику, поддержите нас в этой борьбе! #язачистуюрепутацию
«Поскольку ситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мы решили бороться за честное имя и репутацию законным способом», – отметила Елена Летучая в обращении. Звезда не стала уточнять, что именно в передаче было неправдой.
Елена Летучая также отметила, что ей очень стыдно за коллег. Сразу после публикации Летучую и Анашенкова поддержали звезды шоу-бизнеса.
В комментариях также выяснилось, какая именно часть программы возмутила Елену Летучую и ее мужа. Бывшая гражданская жена Юрия Анашенкова – искусствовед Асмик Вайе Рейтор рассказала, что бизнесмен прожил с ней шесть лет и ушел через 9 месяцев после того, как она родила от него второго ребенка. Бывшая супруга заявила, что после разрыва Анашенков оставил ей лишь долги.
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