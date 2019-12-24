Тындинцев приглашают в поликлинику на диспансеризацию

Жителей Тынды приглашают проходить диспансеризацию. Чтобы пройти комплексное медицинское обследование, горожанам нужно обратиться в Тындинскую поликлинику с медицинским полисом.

Начиная с 18-летнего возраста, проходить диспансеризацию советуют каждые три года – в 18, 21, 24 года и так далее. Затем, с 39 лет, врачи приглашают на подобные осмотры ежегодно.

Диспансеризация проходит в 2 этапа. Обследование на первом этапе позволяет понять, здоров ли человек, или у него присутствуют факторы риска, или есть подозрения на скрытые заболевания. При этом для женщин и мужчин разных возрастных категорий определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур.

«В первый этап диспансеризации входит анкетирование, антропометрия – когда пациенту измеряют рост, вес, индекс массы тела, окружность талии, а также измеряют артериальное давление, делают анализ крови на холестерин и глюкозу, определяют сердечно-сосудистый риск. Также пациент по программе диспансеризации проходит флюорографию, с 35 лет ему делают ЭКГ, а с 40 лет – измеряют внутриглазное давление. Женщины обследуются у гинеколога. С 40-летнего возраста пациенты обязательно сдают общий анализ крови, кал на скрытую кровь, мужчинам с 45 лет каждые 5 лет проводим анализ на простатический специфический антиген, а женщинам раз в два года делаем маммографию. С 45 лет и мужчинам, и женщинам рекомендовано выполнять фиброгастроскопию», – рассказывает врач кабинета медицинской профилактики Тындинской поликлиники Маргарита Семенова.

На втором этапе диспансеризации медики обследуют только тех, у кого на первом этапе были выявлены отклонения. Этим пациентам врачи проводят более сложные исследования, позволяющие уточнить диагноз.

«К сожалению, люди на диспансеризацию идут не очень активно. Обычно пациенты приходят на прием, например, к терапевту, а мы рассказываем о программе диспансеризации, – добавляет Маргарита Семенова. – Часто тындинцы хотят в рамках диспансеризации сделать узи или пройти обследование на компьютерном томографе, объясняем, что это не входит в программу».

Врачи Тындинской поликлиники напоминают – обследование в рамках диспансеризации проводится бесплатно. Горожан ждут в медицинском учреждении не только в будни, но и по субботам.

«В 2019 году план по профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации определенных групп взрослого населения в Тындинской больнице выполнен на 123 % по плановым медосмотрам – осмотрено почти 1900 человек. План по диспансеризации, проводимой 1 раз в 3 года, выполнен на 100 %, осмотрено 1 070 человек. План по диспансеризации, проводимой ежегодно, выполнен почти на 95 % – осмотрено почти 5 300 человек, – приводит цифры главный врач Тындинской больницы Андрей Козлов. – Плановые медосмотры в Тындинском районе проводились силами фельдшеров ФАПов. Для проведения медосмотров и диспансеризации была сформирована мобильная бригада специалистов нашей больницы, которая выезжала в Тындинский район, было осмотрено более семисот человек».

Врачи отмечают, что в отдаленных поселках диспансеризация проходит с трудностями. У медиков нет мобильного маммографа, так же как и возможности проводить фиброгастроскопию. Низкая транспортная доступность затрудняет перемещение передвижного флюорографа. Кроме того, в районе к специалистам обращаются жители, неприкрепленные к лечебному учреждению, а значит, больница не получит выплаты по ОМС.

Руководство Тындинской больницы просит глав муниципальных образований оказать содействие в организации явки населения для прохождения диспансеризации и профосмотров, а также рассчитывает на то, что местные власти смогут организовать подвоз жителей Тындинского района для проведения обследования в Тынде.