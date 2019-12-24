Российских туристов в Китае встречают памятками о правилах дорожного движения

Китайские полицейские начали информировать россиян о правилах дорожного движения. Такую меру пришлось применить из-за участившихся ДТП. Сотрудницы полиции рассказывают гражданам России, въезжающим в страну из Приморского края, о том, какие правила нужно соблюдать на китайских дорогах.

С начала работы специальной женской бригады пропаганды правил дорожного движения, работницы полиции провели более 130 просветительских мероприятий, в том числе и на пункте пропуска Хуньчунь. Такое решение приняли в транспортной полиции в связи с участившимися в последнее время ДТП в пограничном городе. Как сообщает Biang.ru, в городе Хуньчунь на границе провинции Цзилинь с Приморским краем РФ, полицейские с прошлого года организуют специальные кампании по разъяснению правил дорожного движения в Китае.

Бригада, состоящая из 10 женщин полицейских, регулярно проводят такие мероприятия в школах и на улицах города. А недавно на пункте пропуска они раздавали флаеры с информацией на русском языке, а также расклеивали соответствующие плакаты на китайском и русском языках для въезжающих из Краскино водителей фур и туристов.

«Наш женский отряд полицейских в 2018 году создал специальную группу по разъяснению правил дорожного движения. Обычно мы проводили мероприятия в школах, в заведениях, где учатся водить автомобили, а также на транспортных предприятиях. Но Хуньчунь – также крупный туристический город, сюда из России приезжает много туристов. Поэтому мы расширили нашу деятельность и провели мероприятия на пункте пропуска Чанлинцзы, где мы рассказали о мерах безопасности приезжающим из России туристам», – рассказала начальник женского отряда транспортной полиции Управления общественной безопасности Хуньчуня Ли Шуан.

«Мы рассказали иностранным гражданам об использовании ПДД в Хуньчуне и предложили им рассказывать об особенностях китайских ПДД другим россиянам, которые собираются въезжать в Хуньчунь. Таким образом мы надеемся уменьшить количество ДТП в городе и повысить уровень бдительности китайских и российских водителей, которые ездят по улицам Хуньчуня», – добавила Ли Шуан.

В настоящее время в Хуньчунь из России в основном заезжают только фуры и автобусы. На передвижение легковых автомобилей с российскими номерами в приграничном с Приморьем городе до сих пор имеются ограничения.